Modifications de la facture d’électricité que le Gouvernement prépare pour 2022 | Vie

Elle annulera une partie de la baisse de 96 % des charges de la facture d’électricité qu’elle a appliquée, par arrêté-loi royal, le 14 septembre 2021.

Le gouvernement espagnol vient de mettre en consultation publique le projet d’arrêté fixant les prix des charges du système électrique applicables à compter du 1er janvier 2022. C’est-à-dire quel sera l’arrêté ministériel par lequel les principaux aspects des prix de l’électricité seront réglementés L’année prochaine.

Il envisage le renversement de certaines des mesures visant à réduire la facture qui ont été prises en septembre 2021.

Concrètement, c’est le 14 septembre que le Conseil des ministres a approuvé, sous la forme d’un décret-loi royal, un plan de choc pour baisser le prix de l’électricité.

Celui-ci prévoyait, en plus des réductions d’impôts qui affectaient l’Impôt Spécial sur l’Électricité (IEE), l’Impôt sur la Valeur de la Production d’Énergie Électrique (IVPEE) et la TVA, une réduction de 96% des soi-disant « charges » de la facture et quels sont, entre autres, les primes renouvelables ou la dette du système électrique.

Les réductions d’impôts semblent durer au-delà du 1er janvier 2022, cependant, ces « charges » seront partiellement récupérées sur la facture.

La rémunération des compagnies d’électricité se poursuivra sans être réduite

Ledit arrêté royal prévoyait également, en compensation du manque à gagner résultant de la baisse des impôts, une source de revenu supplémentaire constituée par « »un nouveau modèle de fixation des prix de l’électricité, un mécanisme par lequel la rémunération des entreprises est réduite, la croissance du prix du gaz naturel dans les factures domestiques sera limitée et la loi sur le secteur de l’électricité et la loi sur l’eau seront modifiées ».

Avec ce mécanisme, le gouvernement espagnol entendait inscrire 2 600 millions d’euros en 6 mois. Cependant, peu de temps après, l’exécutif a succombé à la pression des compagnies d’électricité et a reculé.

Le 26 octobre 2021, Le Conseil des ministres a approuvé le décret qui assouplit la coupe aux compagnies d’électricité et qui a été validé par le Congrès le 25 novembre 2021. De plus, il comportait une augmentation de la remise sur la facture d’électricité accordée par le bonus social pour les consommateurs vulnérables.

Dans le souvenir qui accompagne l’arrêté qui fixera les prix de l’électricité au 1er janvier 2022, il est précisé que l’année prochaine ceux dits « Bénéfices tombés du ciel » de l’électricité.

Textuellement, il dit que, bien que l’arrêté royal du 14 septembre ait introduit « une nouvelle source de revenus supplémentaires qui a un impact direct sur les charges du système électrique (revenus du mécanisme de réduction de la rémunération du marché de l’électricité induits par la prix élevé de cotation du gaz naturel sur les marchés internationaux, réglementée au titre III de l’arrêté-loi royal précité), il a été jugé pertinent de ne considérer aucun revenu du fait de l’application du principe de prudence comptable, dès lors que les règlements de cette instrument réglementaire sont, au moment de l’élaboration du présent projet d’arrêté, provisoires, et sont également en attente de validation par la Commission nationale des marchés et de la concurrence ».

Ce qui a été pris en compte pour préparer cette prévision de prix sont 2 nouvelles mesures qui feront baisser la facture d’électricité: des règles qui, selon eux, seront en vigueur au second semestre 2022 et consistent en la création du Fonds National pour la Durabilité du Système Électrique et action sur la rémunération du CO2 non émis du marché de l’électricité.

Le prix de l’électricité continue de battre des records

Lorsque le gouvernement espagnol a approuvé l’arrêté royal sur les mesures d’urgence, la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, a assuré qu’elles signifieraient, « presque immédiatement, une économie dans le projet de loi de l’électricité de 22% par mois ». Pourcentage, a-t-il souligné, « qui passera à 30 % lorsque l’effet de la baisse de TVA et du gel de l’IVPEE commencera à se faire sentir ».

En outre, le président espagnol Pedro Sánchez a promis qu’en 2021 les consommateurs paieraient le même prix qu’en 2018 après actualisation de l’IPC. Les deux prédictions ont été démantelées, puisque, comme l’a souligné FACUA, « La facture d’électricité de décembre devrait être négative pour que Sánchez tienne sa promesse ».

Ce mercredi 15 décembre 2021, le prix de l’électricité a marqué son record historique. Il est, en moyenne, de 291,73 euros/MWh. Au-dessus de 288,53 euros le 7 octobre 2021 et également supérieur au prix fixé mardi dernier (287,78 euros), qui devient le troisième plus élevé de la série historique.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Óscar F. Civieta.