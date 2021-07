Modifications de la loi DICGC : la couverture de l’assurance-dépôts se renforce

Le ministère des Affaires corporatives a déclaré que l’objectif de cette décision est de supprimer la criminalité des infractions des lois sur les affaires où aucune intention maladroite n’est impliquée.

Dans un soulagement pour les déposants des banques en difficulté, le Cabinet a approuvé mercredi des amendements à la loi sur la société de garantie de crédit d’assurance-dépôts (DICGC), qui permettront aux clients d’avoir accès à leurs dépôts jusqu’à Rs 5 lakh en seulement 90 jours, si leurs banques font faillite et sont placés sous moratoire.

Le Cabinet a également approuvé des modifications à la loi sur les sociétés à responsabilité limitée (LLP) pour dépénaliser une douzaine d’infractions et permettre à ces entités de bénéficier des mêmes avantages que les grandes entreprises, une décision qui devrait aider des centaines de start-ups, entre autres.

La ministre des Finances et des Affaires des entreprises, Nirmala Sitharaman, a déclaré que le projet de loi DICGC (amendement) couvrirait 98,3% des déposants et 50,9% de la valeur des dépôts dans le système bancaire, bien au-dessus du niveau mondial de 80% et 20-30%, respectivement.

Il y a eu des cas où 8 à 10 ans s’écoulaient jusqu’à ce qu’un client d’une banque en faillite puisse enfin mettre la main sur le montant du dépôt assuré, cela aussi, seulement après la liquidation de la banque, a déclaré le ministre. Le projet de loi sera présenté lors de la session actuelle du Parlement pour approbation, a-t-elle ajouté. Il couvrira tous les types de banques, qui incluent également les banques rurales régionales et les banques coopératives.

L’année dernière, le gouvernement avait relevé la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh. Cette décision est intervenue après que la Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMC) ait fait face à une grave fraude. Par la suite, Yes Bank et Lakshmi Vilas Bank ont ​​également subi des tensions, ce qui a entraîné leur restructuration.

FE avait signalé le 15 mars que le gouvernement envisageait un accès garanti aux dépôts dans 90 jours.

Une fois approuvé par le Parlement, le projet de loi aidera en particulier les petits déposants à faire face aux exigences financières urgentes.

La DICGC est une filiale en propriété exclusive de la Reserve Bank of India (RBI), qui offre une assurance-dépôts. Il assure les comptes de dépôt, tels que les dépôts d’épargne, courants, récurrents et fixes jusqu’à une limite de Rs 5 lakh par titulaire de compte d’une banque. Si le montant du dépôt d’un client dépasse Rs 5 lakh dans une seule banque, seulement Rs 5 lakh, y compris le principal et les intérêts, seront payés par la DICGC si la banque fait faillite.

Le gouvernement avait maintenu la couverture du dépôt inchangée à Rs 1 lakh depuis mai 1993, date à laquelle elle a été relevée de Rs 30 000 après que l’escroquerie de sécurité en 1992 ait conduit à la liquidation de la Bank of Karad dans le Maharashtra. La hausse visait alors à apaiser les déposants en colère et inquiets de cette banque privée afin d’éviter une ruée sur d’autres banques.

Avant la hausse de la limite l’année dernière, l’assurance-dépôts couvrait environ 92 % du nombre total de comptes en Inde, mais seulement 28 % du total des dépôts auprès du système bancaire.

Le Cabinet a également autorisé une proposition visant à élargir la définition d’un petit LLP. De telles entités avec des contributions (des partenaires) jusqu’à Rs 5 crore et un chiffre d’affaires annuel jusqu’à Rs 50 crore seront classées comme de petites LLP; auparavant, ces limites étaient fixées à Rs 25 lakh et Rs 40 lakh, respectivement.

Quant à la dépénalisation de certaines infractions, une fois le projet de loi LLP (amendement) approuvé par le Parlement, il ne restera que 22 dispositions pénales, sept infractions aggravantes et infractions non combinables.

Sitharaman a déclaré: «Entre les grandes entreprises bien réglementées et les petites entreprises, les LLP n’ont bénéficié ni d’une réglementation simplifiée ni d’une facilité d’exercice en entreprise. Avec la décision du Cabinet de mercredi, nous comblons l’écart et rendons les LLP plus attrayants et plus faciles à gérer.

Le ministère des Affaires corporatives a déclaré que l’objectif de cette décision est de supprimer la criminalité des infractions des lois sur les affaires où aucune intention maladroite n’est impliquée.

Le Cabinet a également approuvé un protocole d’accord signé entre l’Institut international des centres de services financiers (IIFCA) basé à Gandhinagar et l’Organisation internationale des commissions de valeurs et l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, qui est l’un des plus grands forums multilatéraux avec 124 signataires.