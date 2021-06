Modifications des règles de l’impôt sur le revenu à partir du 1er juillet 2021 : nouvelle règle TDS, codes IFSC, retrait d’espèces vers les frais de chéquier : qu’est-ce qui change à partir de demain ?

Image représentative/Pixabay

Un certain nombre de changements pour plusieurs titulaires de comptes bancaires et contribuables entrent en vigueur à partir de demain (1er juillet 2021). Il y a des changements importants pour les titulaires de comptes de la State Bank of India, de l’Andhra Bank, de la Canara Bank et de la Syndicate Bank. Pour les contribuables, de nouvelles dispositions liées aux TDS et TCS entrent également en vigueur dès demain. Ces changements ont été annoncés par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans le discours du budget de l’Union 2021.

Bien que tous ces changements aient été signalés précédemment par FE Online, voici à nouveau une liste rapide pour votre lecture :

Retrait d’espèces sur le compte SBI BSBD: Les titulaires de compte de dépôt de banque d’épargne de base (BSBD) de SBI devront payer 15 Rs plus la TPS sur le retrait d’espèces au guichet automatique après avoir épuisé la limite de quatre retraits d’espèces gratuits. (Lire tous les détails)

Frais de chéquier SBI : Les titulaires de compte BSBD de SBI obtiendront gratuitement les 10 premiers chèques au cours d’un exercice. Après cela, les clients devront payer 40 Rs plus la TPS pour un chéquier à 10 feuilles, 75 Rs plus la TPS pour un chéquier à 25 feuilles et 50 Rs plus la TPS pour 10 feuilles ou une partie de celle-ci.

TDS/TCS sur les non-déclarants à des taux plus élevés: Un taux TDS/TCS plus élevé serait applicable pour les non-déclarants de RTI à partir du 1er juillet. Un individu devra payer TDS à un taux plus élevé s’il n’a pas déposé de RTI au cours des deux dernières années et a un crédit total de TDS/TCS de Rs. 50 000 ou plus dans chacune des deux années.

TDS sur l’achat de marchandises: La loi de finances de 2021 a introduit l’article 194Q pour la retenue d’impôt à la source (TDS) sur le paiement de l’achat de biens.

À partir du 1er juillet, la taxe devra être déduite par cette personne (acheteur) dont le total des ventes, des recettes brutes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise qu’il exerce dépasse Rs 50 lakh. “La taxe doit être déduite par cette personne si l’achat de biens par elle auprès du vendeur est d’une valeur ou d’un total de cette valeur dépassant cinquante lakh roupies au cours de l’année précédente”, selon le mémo du budget 2021.

Un acheteur, qui doit payer une somme quelconque à un vendeur (résident) pour l’achat de biens d’une valeur supérieure à Rs. 50 lakhs au cours de toute année précédente, devra déduire un montant égal à 0,1% de cette somme dépassant Rs 50 lakh en tant que TDS au moment du crédit de cette somme sur le compte du vendeur ou au moment du paiement par n’importe quel mode, selon la première éventualité.

Code Syndicate Bank IFSC à modifier : Les codes IFSC de Syndicate Bank changeront à partir du 1er juillet en raison de sa fusion avec Canara Bank. La banque a fait appel à tous ses titulaires de comptes pour obtenir de nouveaux codes IFSC pour effectuer des transactions.

Nouveaux chéquiers : Les titulaires de comptes de la Andhra Bank et de la Corporation Bank recevront de nouveaux chéquiers avec des éléments de sécurité. Andhra Bank a été fusionnée avec l’Union Bank of India l’année dernière. Les chéquiers existants des titulaires de comptes deviendront invalides.

