Modifications des règles du 17 mai – que pouvons-nous faire à partir de demain? | UK | Nouvelles

Les règles concernant les rencontres à l’intérieur, l’hospitalité et les événements changeront toutes à partir de demain. Le gouvernement va de l’avant malgré les inquiétudes concernant la variante indienne du coronavirus, qui a été détectée dans plusieurs régions du Royaume-Uni. Lors du briefing de Downing Street, le Premier ministre a déclaré: “Je ne pense pas que nous ayons besoin, sur la base des preuves actuelles, de retarder notre feuille de route et nous allons poursuivre notre plan pour passer à la troisième étape en Angleterre à partir de lundi.”

À ce stade, on ne sait pas actuellement si le variant est plus mortel ou plus contagieux, mais il semble se propager plus rapidement que les itérations précédentes de la maladie.

Les régions du nord-ouest de l’Angleterre sont particulièrement touchées, les cas doublant presque chaque semaine dans des régions comme Bolton.

M. Johnson a émis des avertissements sévères concernant la variante indienne la nuit dernière, affirmant que l’Angleterre sera confrontée à des «choix difficiles» si la variante indienne préoccupante s’avère beaucoup plus transmissible que d’autres.

Les experts ont insisté sur le fait que la modification des règles devrait être retardée pour permettre à davantage de personnes d’être vaccinées à la lumière de la nouvelle menace.

Les funérailles ne seront plus limitées à 30 personnes en deuil, la capacité étant décidée par les lieux en fonction du nombre pouvant s’inscrire dans les lignes directrices de distanciation sociale.

Les mariages, réceptions et autres cérémonies pourront avoir lieu entre des groupes de 30 personnes maximum.

Les hôtels et les chambres d’hôtes peuvent également ouvrir, ce qui signifie que les voyages en petits groupes seront à nouveau autorisés – pour un maximum de six personnes réservant à la fois.

Les spectacles professionnels, tels que le théâtre et la danse, ainsi que les cinémas, seront autorisés à se produire à l’intérieur, le public adhérant aux directives de distanciation sociale.

Des événements en plein air pouvant accueillir jusqu’à 4 000 personnes ou 50 pour cent de la capacité de la salle, selon la plus petite des deux, pourront à nouveau avoir lieu.

L’interdiction de voyager à l’étranger à des fins de loisirs sera également levée, le système de feux de signalisation du gouvernement limitant toujours les déplacements dans certaines zones.