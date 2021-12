Modifications du code de la route DGT entraînant amendes et retrait de points à mémoriser | Moteur

C’est tout ce que vous devez garder à l’esprit avec l’arrivée de la nouvelle loi sur la circulation et la sécurité routière dans les semaines à venir pour éviter des sanctions inattendues.

Afin de réduire les accidents de la route, la nouvelle loi sur la circulation et la sécurité routière a déjà été approuvée au Congrès, qui entrera en vigueur dans les semaines à venir, avec 13 changements que nous souhaitons souligner qui se caractérisent par des sanctions plus sévères pour les conducteurs .

La nouvelle loi sur la circulation et la sécurité routière est un fait, et avec elle l’élimination des points et certains montants économiques sont augmentés d’une série de sanctions pour empêcher les accidents de se produire sur nos routes, un moyen de lutter contre l’insécurité routière qui existe encore.

Beaucoup de ces pénalités vous sont certainement familières, mais d’autres pourraient passer un peu inaperçues et sont désormais beaucoup plus sévères, il faut donc être tout à fait clair à ce sujet pour ne pas avoir de mauvaise surprise dans les semaines à venir.

Modifications du code de la route DGT entraînant des amendes et retrait de points que vous devez mémoriser

le distractions au volant Ils sont l’une des principales causes d’accidents sur nos routes, et à ce titre, 3 à 6 points seront pénalisés pour l’utilisation ou la tenue de téléphones portables au volant. Contrairement à d’autres occasions, l’utilisateur sera pénalisé même en tenant l’appareil même s’il est éteint. Le montant économique reste à 200 €.

Il est également augmenté de 3 à 4 points ne pas utiliser de ceinture de sécurité, ou qu’il est utilisé mais pas fait correctement. Sont également inclus dans cet aspect le système de retenue pour enfants, le casque et d’autres éléments de protection qui sont totalement obligatoires. La sanction de 200 € est maintenue.

D’autre part, pour donner plus de sécurité à un groupe très vulnérable comme les cyclistesEn cas de dépassement de cyclistes ou de cyclomoteurs sur des routes à plus d’une voie dans chaque sens, il sera obligatoire de changer de voie. En revanche, sur les routes où il n’y a qu’une seule voie par sens, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale d’un mètre et demi.

Si cela n’est pas fait, l’utilisateur sera pénalisé de 200 € et la pénalité sur le permis de conduire passera de 4 à 6 points.

Maintenant, il est augmenté de 4 à 6 points au cas où le conducteur est surpris en train de jeter des mégots de cigarettes ou d’autres objets sur la route pouvant provoquer des accidents ou des incendies.

D’autre part la période pour récupérer les points de la carte est unifiée. Concrètement, s’il y a deux ans sans commettre d’infraction, le conducteur peut récupérer son solde de points initial.

D’autre part, récupérer deux points du permis pour suivre des cours de conduite sûr et efficace.

Lorsque le nouveau code de la route entrera en vigueur, le conducteurs mineurs Tout véhicule (cyclomoteurs, permis AM, motos jusqu’à 125cc, vélos et véhicules de mobilité personnelle) ne peut circuler avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0, tant dans le sang que dans l’air expiré. Ils s’exposent à des sanctions financières.

L’une des mesures controversées, mais qui ne devrait pas vous affecter, est que le alcootest antidémarrage Elle sera obligatoire pour les professionnels, notamment pour les véhicules routiers de transport de personnes immatriculés à compter du 6 juillet 2022.

La possibilité que les voitures et les motos puissent dépasser les limites de vitesse des routes conventionnelles de 20 km/h lors d’un dépassement, comme il est de coutume depuis de nombreuses années dans notre pays mais n’est pas présent chez nos voisins européens.

En ce qui concerne la les motards, l’utilisation d’appareils sans fil est autorisée pour une utilisation dans le casque de protection des conducteurs de motos et de cyclomoteurs. Mais ils doivent être des dispositifs à des fins de communication ou de navigation et qui n’affectent pas la sécurité de conduite.

Il y aura aussi restrictions dans les zones à faibles émissions car une nouvelle infraction grave est introduite avec une amende de 200 € pour non-respect des restrictions de circulation découlant de l’application des protocoles pour les problèmes de pollution et dans les zones à faibles émissions.

D’autre part, il sera également sanctionné tricher aux examens pour obtenir un permis de conduire, avec une infraction de 500 € d’amende, qui comprend l’utilisation d’appareils d’interphone non autorisés par la réglementation dans les tests. L’utilisateur ne pourra pas se présenter à nouveau aux tests pour obtenir le permis dans un délai de six mois.

Enfin en ce qui concerne la conduite autonome, est collecté pour la première fois dans cette législation des références au véhicule automatisé.