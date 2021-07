Modifications du code de la route: l’appelant LBC explose contre les cyclistes «mortels» au milieu des changements | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministère des Transports a annoncé des changements au code de la route où les cyclistes et les piétons auront plus de droits sur la route, où les vélos auront la priorité sur les voitures à un carrefour. L’annonce sera soutenue par un financement de 338 millions de livres sterling pour encourager davantage de personnes à se mettre à la marche et au vélo alors que le gouvernement cherche à rendre les modes de transport respectueux de l’environnement plus attrayants. Mais l’appelant Carol était furieuse contre les plans et a appelé LBC pour maudire les cyclistes qu’elle qualifie de “grossiers” et qui l’ont attaquée alors qu’elle promenait son chien.

S’adressant à Iain Dale sur LBC, Carol était en colère contre les nouveaux plans et a partagé les tourments qu’elle a vécus avec les cyclistes dans sa maison de Redruth, en Cornouailles.

M. Dale a plaisanté en disant qu’il ne pensait pas que le cyclisme était un gros problème à Redruth étant donné qu’il s’agissait d’une région vallonnée.

Carol a déclaré: “Eh bien, j’ai bien peur que vous vous trompiez, vous vous trompez absolument.

“Ils sont une menace totale et totale, ils roulent sur le trottoir du village… et vous voyez que je conduis beaucoup sur des routes principales très étroites.

“Tu peux trouver [cyclists] à double boutonnage, triple, et vous ne pouvez tout simplement pas les passer, cela peut me prendre une heure pour faire 10 minutes dans une ville voisine.

“Et quand je marche et conduis sur des routes à voie unique, elles sont mortelles.

“L’autre jour, je marchais avec mon chien sur les routes à voie unique très étroites habituelles et vous avez de la chance si vous les entendez vous crier dessus pour vous dire de vous éloigner.

“Mon chien et moi plongeons dans la brousse en espérant éviter d’être renversés – ils sont complètement arrogants.”

Le financement sera également utilisé pour créer des pistes cyclables et d’autres pistes que les non-conducteurs pourront utiliser en toute sécurité.

Les changements seront publiés à l’automne alors que le gouvernement s’apprête à rendre “l’air plus pur et les villes plus vertes” avec des “choix de voyage durables”.

Charity Living Streets, qui promeut la marche, a salué la nouvelle et a déclaré qu’elle “rétablirait l’équilibre” de la responsabilité des usagers de la route.

Stephen Edwards, directeur général par intérim de Living Streets, a déclaré : « Le code de la route traite actuellement les enfants qui se rendent à l’école et les chauffeurs de camion comme s’ils étaient également responsables de leur propre sécurité ou de celle des autres. Ces changements rétabliront cet équilibre.

« Les piétons sont les moins dangereux sur la route, mais ils en paient souvent le prix. Les usagers de la route susceptibles de causer le plus de dommages devraient assumer la plus grande part de responsabilité pour réduire le danger qu’ils représentent.

« Que nous choisissions également de conduire ou de faire du vélo, nous sommes tous des piétons. Ces révisions proposées nous seront tous bénéfiques.