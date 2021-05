Modifications du guidage des limites de piste en Espagne avant le début des essais · .

Les pilotes de Formule 1 ont reçu des directives révisées sur les limites de piste avant le début des essais pour le week-end du Grand Prix d’Espagne.

L’année dernière, les restrictions des limites de piste de F1 ont été révisées pendant le week-end du Grand Prix d’Espagne. À l’origine, elles s’appliquaient uniquement aux virages un et deux, mais ces restrictions ont ensuite été révisées et une limitation supplémentaire a été imposée aux virages 13 à 15, y compris la chicane au-delà de l’ancienne section du circuit.

Avant la course de cette année, les premières instructions de limites de piste données aux pilotes jeudi correspondaient aux directives originales de l’année dernière. Cela a maintenant été révisé pour refléter les instructions mises à jour qui étaient en vigueur pour la course de l’année dernière.

Aux virages un et deux (photo du haut), tous les conducteurs qui touchent les dos d’âne jaunes, passent entre eux ou à gauche du “ trottoir à saucisses ” au sommet jaune au virage deux devront suivre l’itinéraire les redirigeant sur le circuit. . Cela les amène au virage trois, où ils doivent passer à gauche de deux bornes jaunes à l’entrée du coin.

Tout pilote qui ne parvient pas à négocier le virage 2 verra son temps au tour supprimé. S’ils le font à deux reprises dans la course, ils recevront le drapeau noir et blanc, et pourront faire face à une pénalité de la part des commissaires s’ils continuent à courir large.

Les pilotes perdront également leurs temps au tour s’ils ne parviennent pas à négocier les virages 13, 14 et 15.

Dans tous les cas, les restrictions ne seront pas appliquées à un pilote qui est réputé avoir été contraint de s’écarter par un concurrent.

Carte des pistes du Circuit de Catalunya, 2021

