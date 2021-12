Modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2 – Une excellente mise à jour de fin d’année pour iPhone et iPad [Video]

Hier, Apple a publié une autre mise à jour riche en fonctionnalités pour iPhone et iPad sous la forme d’iOS 15.2 et iPadOS 15.2. En version bêta depuis la fin du mois d’octobre, iOS 15.2 est livré avec de nombreuses améliorations, notamment des fonctionnalités telles que App Privacy Report, qui est apparue pour la première fois sur le radar lors de la WWDC 2021.

En plus du rapport de confidentialité de l’application, iOS 15.2 contient de nombreux autres changements et fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une mise à jour de l’application Mail avec Hide My Email intégré, la mise en œuvre de Digital Legacy Contacts, Apple Music Voice Plan et bien plus encore. Regardez notre présentation vidéo pratique d’iOS 15.2 pour plus de détails.

Quoi de neuf dans iOS 15.2 ?

iOS 15.2 est une mise à jour importante d’iOS 15, qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités clés à la table. Jetons un coup d’œil à chaque fonctionnalité et à ce qu’elle implique.

Rapport de confidentialité de l’application

Le rapport de confidentialité des applications permet aux utilisateurs de voir à quelle fréquence les applications utilisent les autorisations que vous leur accordez. Les autorisations incluent l’accès à des zones sensibles telles que la caméra et le microphone, l’emplacement, les contacts de la bibliothèque multimédia, etc. Le rapport comprend également des données sur l’activité réseau des applications que vous avez installées sur votre appareil.

Vidéo : modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2

Au total, App Privacy Report fournit des données sur quatre domaines clés liés à la confidentialité :

Accès aux données et aux capteurs Activité du réseau de l’application Activité du réseau du site Web Domaines les plus contactés

Le rapport de confidentialité de l’application est accessible via Paramètres → Confidentialité → Rapport de confidentialité de l’application. Une fois activées, les données sont enregistrées immédiatement et seront stockées jusqu’à sept jours. Si vous désactivez le rapport de confidentialité des applications, les données enregistrées seront purgées.

Bien que le rapport de confidentialité des applications ne fournisse pas tous les détails sur la façon dont les applications utilisent vos données, il s’agit d’une excellente ressource pour surveiller le comportement des applications à un niveau élevé. Espérons qu’Apple continuera à développer le rapport sur la confidentialité des applications pour inclure davantage de capacités d’enregistrement de données et un accès à encore plus de données de réseau et de capteurs.

Contact hérité

Une grande partie de la vie au 21e siècle implique des éléments numériques qui, bien que largement intangibles, peuvent être très précieux pour nos proches. Ces données peuvent inclure des photos, des messages, des notes, des fichiers, des applications, des sauvegardes, etc.

Qu’adviendra-t-il de ces données après votre mort ? Ce n’est pas une question sur laquelle la plupart d’entre nous aiment s’attarder, mais c’est une question importante à laquelle Apple cherche à aider les utilisateurs à répondre avec la mise en œuvre de sa nouvelle fonctionnalité Legacy Contact.

Le contact hérité se trouve dans Paramètres → Identifiant Apple, iCloud, Médias et achats → Mot de passe et sécurité → Contact hérité. Là, vous pouvez ajouter un contact hérité – une personne en qui vous avez confiance pour avoir accès à vos données après votre décès.

Il est important que les utilisateurs soient proactifs dans l’établissement de contacts hérités avant leur décès, car ces contacts devront être pré-approuvés par l’utilisateur au moyen d’une clé d’accès. L’établissement du contact hérité est relativement trivial, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo pratique ci-dessus, mais cela doit être fait au préalable.

Ce n’est qu’au décès qu’un contact hérité pourra demander les données d’un être cher via le portail Digital Legacy d’Apple. Apple a besoin à la fois de la clé d’accès et d’un certificat de décès valide avant d’approuver les demandes. Lorsque les demandes sont approuvées, le contact hérité recevra un identifiant Apple spécial qui peut être utilisé pour accéder à votre compte. L’identifiant Apple de la personne décédée sera alors désactivé, tout comme le verrouillage d’activation sur tous les appareils liés à l’identifiant Apple de la personne décédée.

L’accès aux contacts hérités est disponible pour une durée limitée de trois ans après approbation. Par la suite, les données seront définitivement supprimées. Pour plus de détails sur les contacts hérités, consultez la page d’assistance des contacts hérités d’Apple.

Masquer mes mises à jour par e-mail

L’une des fonctionnalités les plus utiles d’iOS 15.2 est une mise à jour de l’application Mail par défaut pour inclure la fonctionnalité Masquer mon e-mail. Fonctionnalité iCloud+, Masquer mon e-mail vous permet de créer des adresses e-mail aléatoires anonymes qui sont transférées vers votre véritable adresse e-mail afin de préserver votre confidentialité. Dans les versions précédentes d’iOS, les utilisateurs étaient limités à établir Masquer mes adresses e-mail via Connexion avec Apple, via le panneau de préférences Masquer mon e-mail dans les paramètres iCloud et via Safari lors de la création d’une nouvelle connexion.

Dans iOS 15.2, Apple passe à l’étape logique suivante avec Hide My Email, permettant aux utilisateurs de créer de nouvelles adresses à la volée directement dans l’application Mail par défaut. Appuyez sur le champ De : pour afficher une nouvelle option Masquer mon e-mail, qui créera une nouvelle adresse iCloud anonyme et aléatoire qui sera transférée à votre véritable adresse.

Masquer mes adresses e-mail créées dans l’application Mail par défaut sont directement liées au destinataire sélectionné dans le champ À :. En tant que tel, Hide My Email n’est pris en charge que lors de l’envoi de courrier à un seul destinataire. Une fois le lien établi, chaque fois que vous utilisez Masquer mon e-mail pour envoyer un e-mail à cette adresse e-mail spécifique, la même adresse e-mail générée aléatoirement sera utilisée. Si vous souhaitez générer une nouvelle adresse lors de l’envoi à un e-mail spécifique, vous devrez vous aventurer dans Paramètres → Identifiant Apple, iCloud, Médias et achats → iCloud → Masquer mon e-mail, pour supprimer l’adresse e-mail et créer un nouveau adresse générée aléatoirement.

Recherche de chansons dans une playlist d’applications musicales

iOS 15.2 offre la possibilité très pratique de rechercher dans une liste de lecture. Balayez simplement vers le haut de la page lors de l’affichage d’une liste de lecture pour révéler une option de recherche en ligne. Grâce à iOS 15.2, il est désormais facile de trouver une chanson spécifique dans une liste de lecture, même si la liste de lecture comprend des dizaines de pistes.

Indicateur de mode nuit pour les photos

Un volet d’informations plus dense en informations dans l’application Photos, qui a fait ses débuts dans iOS 15, a été mis à jour pour inclure des détails supplémentaires sur les photos prises en mode Nuit. Dans iOS 15.2, vous verrez désormais un indicateur de mode Nuit, ainsi que le temps d’exposition en mode Nuit.

Mises à jour SOS d’urgence

Emergency SOS est la fonction iOS qui contacte automatiquement les services d’urgence de votre région lorsqu’elle est invoquée. L’un des principaux avantages de cette fonctionnalité est qu’elle peut être activée discrètement pendant que votre iPhone est toujours dans votre poche.

Quelques mises à jour du libellé des paramètres SOS d’urgence peuvent être trouvées dans la dernière mise à jour iOS d’Apple, mais le changement le plus notable dans iOS 15.2 est les trois secondes supplémentaires ajoutées au compte à rebours.

Lors de l’appel d’Urgence SOS dans iOS 15.2, soit en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton volume + latéral pendant cinq secondes, soit en appuyant sur le bouton latéral cinq fois de suite, le compte à rebours commencera désormais à décompter à partir de huit secondes au lieu de cinq secondes. Cette augmentation du temps de compte à rebours peut réduire les occurrences où les utilisateurs contactent accidentellement le personnel des services d’urgence en raison d’une fausse alarme.

Interrupteur de contrôle macro pour iPhone 13 Pro

La macro automatique, qui passe à l’appareil photo ultra large pour prendre des photos de près sur l’iPhone 13 Pro, est invoquée automatiquement lorsque vous vous approchez d’un sujet. Dans les versions précédentes d’iOS 15, il n’y avait aucun moyen de désactiver cette commutation automatique, mais iOS 15.2 résout les plaintes générées par cette fonctionnalité.

Un nouveau commutateur Macro Control trouvé dans Paramètres → Appareil photo, permet aux utilisateurs d’afficher un bouton dans l’interface de l’application Appareil photo pour désactiver le mode macro. Les utilisateurs ont également la possibilité de conserver les paramètres de macro automatique dans Paramètres → Appareil photo → Conserver les paramètres.

Limiter le commutateur de suivi IP

Une nouvelle option Limiter le suivi des adresses IP se trouve dans les paramètres cellulaires d’iOS 15.2. Limiter le suivi de l’adresse IP masquera votre adresse IP des trackers connus dans Mail et dans Safari. Notez que cette fonctionnalité n’est pas la même que iCloud Private Relay, qui vise à protéger tout le trafic Internet non crypté. Limiter le suivi des adresses IP peut être activé séparément de ce relais privé iCloud, mais si vous désactivez le suivi limité des adresses IP, iCloud Private Relay sera également désactivé pour cette connexion individuelle.

Historique des pièces et des services iPhone

Si vous avez reçu un service sur votre iPhone, vous pouvez maintenant afficher l’historique du service dans iOS 15.2 en visitant Paramètres → Général → À propos. Vous y trouverez une rubrique Historique des pièces et des services qui comprend des détails sur le remplacement de la batterie, de l’écran et de l’appareil photo pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Les modèles plus anciens peuvent uniquement afficher les détails de la batterie ou du remplacement. La mise à jour indiquera également si une pièce d’origine Apple a été utilisée ou non et vous permettra de voir quand le service a été effectué. Visitez la page d’assistance sur les pièces détachées et l’historique des services iPhone d’Apple pour plus de détails.

Forfait vocal Apple Musique

Bien que mes tentatives pour le tester se soient avérées infructueuses jusqu’à présent, Apple a officiellement lancé hier son nouveau Apple Music Voice Plan aux côtés d’iOS 15.2. Le nouveau plan de 4,99 $ offre aux utilisateurs un moyen moins cher d’accéder à Apple Music, mais vous êtes limité à l’interfaçage avec le service à l’aide de Siri.

Mises à jour iPadOS 15.2

En plus des modifications et fonctionnalités susmentionnées, l’iPad dispose de quelques nouvelles fonctionnalités dans iPadOS 15.2.

Les utilisateurs de l’application TV apprécieront la nouvelle application TV, qui comprend une barre latérale rétractable avec des liens vers votre médiathèque, du contenu Apple TV+ et même des liens directs vers des magasins pour acheter des films et des émissions de télévision.



iPadOS 15.2 reçoit une mise à jour de l’interface utilisateur multitâche, qui fait apparaître un bouton de menu multitâche mis à jour. Ce bouton indique que les fenêtres Split View peuvent occuper n’importe quel côté de l’écran. Enfin, un nouvel ajout aux gestes iPadOS permet aux utilisateurs d’invoquer des captures d’écran de Quick Notes dans le coin inférieur gauche de l’écran. Auparavant, ce geste n’était disponible que dans le coin inférieur droit.



Le point de vue de .

iOS 15.2 est une nouvelle mise à jour importante dans laquelle presque tous les utilisateurs trouveront une certaine valeur. Outre les fonctionnalités et les modifications, il existe plusieurs corrections de bugs notables. Photos Apple ProRAW, HomeKit et CarPlay, streaming vidéo, etc. Vous pouvez consulter l’ensemble des notes de version pour iOS 15.2 sur la page Mises à jour iOS 15 d’Apple.

Quelle est votre nouvelle fonctionnalité préférée dans iOS 15.2 ? Exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous avec vos pensées.

