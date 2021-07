in

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a parlé à la chaîne de télévision du club dans une brève interview où il a partagé ses sentiments sur le fait de rejoindre l’équipe à l’entraînement. Ce sera la 10e saison de Modric avec le Real Madrid, une étape impressionnante pour un joueur étranger.

«Je suis toujours très excité, presque autant que je l’étais lors de ma première journée au Real Madrid. Je suis heureux de revoir mes coéquipiers et j’ai hâte de travailler et de me préparer à aider l’équipe à faire du bon travail », a déclaré le milieu de terrain.

Carlo Ancelotti est de retour comme entraîneur de l’équipe et il est sans doute l’un des entraîneurs les plus importants de Modric.

« C’est super de retrouver Ancelotti après quelques années, je suis très heureux. C’est un grand entraîneur qui a eu beaucoup de succès lors de son premier mandat ici et j’espère qu’il pourra avoir autant de succès maintenant qu’il est de retour », a expliqué Modric.

Le milieu de terrain ne sera pas disponible lorsque Madrid affrontera les Glasgow Rangers dans ce qui sera le premier match officiel de pré-saison de l’équipe, mais il devrait être prêt pour le prochain match amical dès qu’il continuera à terminer ses séances d’entraînement et à améliorer sa forme et son conditionnement.