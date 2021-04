Modrić: “Je préférerais qu’il y ait du monde à Anfield”

Luka Modrić était le joueur sélectionné pour des fonctions médiatiques avant le match retour de la Ligue des champions du Real Madrid contre Liverpool à Anfield, et le joueur a parlé de ce qu’il attend du côté anglais. Il a déclaré: «Je m’attends à un match très exigeant, où nous devrons être aux normes de cette compétition. Nous devrons essayer de répéter ce que nous avons fait dans le premier match et attaquer et défendre. Nous ne pouvons pas simplement défendre le résultat. Nous devons sortir pour essayer de gagner le match. Il est difficile de jouer deux matchs contre la même équipe de la même manière.

Interrogé sur le manque de fans et comment cela semble avoir vraiment affecté Liverpool, il a répondu: «Pour être honnête, j’aimerais jouer à Anfield avec une foule. L’ambiance là-bas, où j’ai déjà joué avec Tottenham et le Real Madrid, est incroyable. Tout le monde veut jouer avec la foule. Mais nous ne pensons pas à cela et si c’est un avantage ou non. C’est juste la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Modrić a parlé de la situation des blessures et de l’absence de Lucas Vázquez, le dernier à se retrouver sur le rapport médical. À ce sujet, le Croate a déclaré: «La blessure de Lucas nous affecte beaucoup. J’espère qu’il pourra récupérer bientôt et bien. Bien sûr, ces choses nous unissent davantage. Il y a aussi beaucoup de joueurs blessés en ce moment, mais je pense que nous sommes bons. Nous devons continuer. Nous avons travaillé pendant huit ou neuf mois pour être dans cette position où nous pouvons nous battre pour tout. Donc, on ne peut pas se plaindre maintenant de la fatigue. Nous devons continuer. Nous devons être professionnels, tout comme nous l’avons été jusqu’à présent. »

Ensuite, il a été interrogé sur les plaintes de l’opposition concernant les récentes victoires du Real Madrid, telles que la colère de Jurgen Klopp après le match aller ou la confrontation qu’il a eue avec Gerard Piqué à la fin d’El Clásico. À cela, Modrić a répondu: «Ce qu’ils disent à l’extérieur ne peut rien enlever à ce que nous faisons. Il y a toujours beaucoup de plaintes contre nous, mais c’est normal quand on est la meilleure équipe du monde.

Son partenariat avec Toni Kroos a été évoqué et on lui a demandé si l’Allemand était le joueur avec lequel il se sentait le plus à l’aise au cours de sa carrière. Il a répondu: «Nous jouons ensemble depuis de nombreuses années, donc je peux dire que Toni est l’un des joueurs avec lesquels je me suis le plus senti à l’aise. Il y a aussi d’autres joueurs. Mais, comme pour Toni, j’aime jouer avec lui. Voyons combien de temps nous continuons à jouer ensemble et à nous amuser. »

Comme pour chaque interview ou apparition en conférence de presse que le milieu de terrain a eu cette saison, son contrat – qui expire cet été – a été évoqué. À ce sujet, il pourrait seulement dire: «Mon processus de renouvellement de contrat se déroule bien, mais je ne peux pas en dire plus. J’ai toujours dit que je voulais rester parce que je me sens bien ici. J’espère rester l’année prochaine, mais je ne peux pas en dire plus.

Enfin, Modrić a été interrogé sur la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid et sur la possibilité que Pérez signe Kylian Mbappé cet été. À cela, il a déclaré: «Je félicite le président. Je suis sûr qu’il a à nouveau envie de bâtir une grande équipe, même si nous avons déjà une excellente équipe. Il a toujours fait de grandes choses pour le Real Madrid. Je suis sûr qu’il continuera à faire ça. Beaucoup de choses ressortent au sujet des transferts, mais je ne peux pas entrer là-dedans. En parlant de Kylian, c’est un grand joueur et il l’a montré avec le club et le pays. Les grands joueurs seront toujours les bienvenus au Real Madrid, mais il ne serait pas juste de ma part de parler de joueurs d’autres équipes. Nous verrons ce qui se passera la saison prochaine, mais il est l’un des meilleurs joueurs du monde.