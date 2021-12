Modric : « Jovic a montré qu’on pouvait compter sur lui »

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric s’est entretenu avec la presse juste après la solide victoire 0-2 de l’équipe contre la Real Sociedad. Naturellement, l’une des premières questions concernait Luka Jovic, qui est sorti du banc en remplacement de Karim Benzema blessé et a été décisif, délivrant une passe décisive et marquant un but.

« Il a réalisé une très bonne performance. Il a fourni une passe décisive et a marqué après être resté longtemps sans jouer. Il a montré qu’on pouvait compter sur lui. Nous sommes très satisfaits de sa performance et de son but », a déclaré Modric.

Ensuite, le milieu de terrain a été interrogé sur le manque de rotations de Carlo Ancelotti. Hier soir, l’entraîneur italien a décidé de recommencer son onze habituel, même si cette fois Madrid a joué avec intensité et énergie comme s’il n’était pas du tout fatigué.

« Je ne vais pas commenter la rotation de l’équipe, cela dépend de l’entraîneur, mais chaque fois que vous jouez, vous devez tout donner et donner le meilleur de vous-même. Tous ceux qui jouent veulent toujours tout donner », a expliqué Modric.

La légende croate a également partagé ses sentiments sur la victoire.

« Il y a des vibrations vraiment positives après la performance que nous avons réalisée ici ce soir, c’était une performance globale vraiment forte. Nous avons pris un très bon départ et n’avons pas permis à la Real Sociedad de jouer son jeu. Nous savions que ce serait un match très difficile dans un endroit difficile à atteindre, mais nous avons réalisé une brillante performance dès le départ et avons marqué deux buts. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la saison et de nos performances. Nous devons maintenant continuer. Ce n’est qu’en jouant en équipe que l’on gagne des matchs et c’est ce que nous avons fait ici ce soir. L’équipe est en très bonne forme physique, comme en témoignent nos performances », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid accueillera l’Inter Milan mardi dans un match qui déterminera le vainqueur de la phase de groupes de la Ligue des champions. Madrid décrochera la première place avec juste un match nul. Ensuite, Los Blancos accueillera l’Atletico de Madrid dimanche prochain dans un autre match crucial de la Liga.