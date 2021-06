Modric, le moteur dont dépend la Croatie

15/06/2021

Le à 21:03 CEST

Le temps passe pour tout le monde. Trois ans après avoir donné la cloche et s’être faufilé en finale de la monde, Croatie Il a perdu certains des membres de ce groupe historique. Ils ne sont plus Ivan Rakitic ou alors Mario Mandzukic, pour donner deux exemples illustres. La référence, cependant, est toujours Luka Modric. Plus demandé alors que la nouvelle portée ne fait pas un pas en avant. Plus fatigué après une campagne particulièrement épuisante. Même ainsi, le madridista est le moteur de Croatie et son sélecteur, Zlatko Dalic, faites-moi confiance pour carburateur à plein régime pour guider Croatie jusqu’aux huitièmes de finale.

“Luka est notre moteur, celui qui anime tout ça. L’expérience est très importante surtout dans les grands tournois et matchs de ce type. Luka signifie beaucoup ici & rdquor;, a déclaré l’entraîneur de l’équipe des Balkans, de retour à son quartier général dans la ville croate de Rovinj.

Dalic a essayé de soulager ses garçons de la pression, car il considère que le critère ne peut pas être la performance étonnamment excellente du passé monde. “je ne pense qu’au classement. Et puis il y a la cravate. Nous devons penser à nous seuls et préparer le matériel pour l’avenir. Ce ne sera pas facile non plus contre l’Ecosse et la République tchèque. Je suis optimiste & rdquor;, a-t-il déclaré.

Sur la défaite serrée contre l’Angleterre lors du premier match, Dalic a souligné que leur adversaire ne les « a jamais soumis & rdquor ;. « L’ambiance ne s’est pas détériorée à cause de la défaite. Nous avons perdu contre l’un des favoris de la Coupe d’Europe & rdquor;, a-t-il souligné.

“Contre la République tchèque, il faut viser la victoire. Nous devons être plus offensifs que contre les Anglais car nous avons besoin de la victoire & rdquor ;, a souligné le sélectionneur. Si elle n’obtient pas les trois points lors de son prochain match, la vice-championne mondiale pourrait mathématiquement dire au revoir à la Eurocoupe.