Modrić : « Le Shakhtar nous a battus deux fois en 2020/21 et ils sont encore meilleurs cette année »

Le Real Madrid est enfin de retour et il a un match difficile contre le Shakhtar Donetsk, où il affrontera l’équipe ukrainienne à l’extérieur mardi soir. Le Shakhtar a battu le Real Madrid à domicile et à l’extérieur lorsque ces clubs se sont rencontrés en phase de groupes la saison dernière et Luka Modrić est conscient de ce fait et de la nécessité d’éviter la complaisance, surtout après avoir perdu contre le shérif Tiraspol la dernière fois en Ligue des champions.

Prévisualisant le match de cette semaine lors d’une conférence de presse, Modrić a déclaré : « Nous savons que c’est un match important, surtout après avoir perdu le dernier match à domicile. Nous n’avons pas beaucoup plus de marge d’erreur. Nous devrons tout donner et bien rivaliser. Nous n’avons peut-être pas donné notre meilleur niveau lors des trois derniers matches, après un bon début de saison, mais je pense que nous ferons un bon match cette fois-ci.

Parlant de l’adversaire, il a déclaré : « Il ne s’agit pas de se venger de l’année dernière. Nous voulons juste bien faire demain et gagner. Nous affrontons une équipe solide, qui a démontré ses capacités en nous battant deux fois l’an dernier. Le Shakhtar est toujours une équipe solide et nous nous attendons à ce que ce match soit difficile. Je les ai suivis de près, en tant qu’ancien capitaine [Darijo Srna] est leur directeur sportif. Ils ont un nouvel entraîneur, ils ont fait évoluer leur football, ils ont plus le ballon que l’an dernier et ils aiment jouer par l’arrière. Je pense qu’ils sont même meilleurs qu’ils ne l’étaient l’an dernier.

Modrić sur les chances de Ballon d’Or de Benzema

Le milieu de terrain a également discuté d’un certain nombre d’autres sujets, tels que la course au Ballon d’Or 2021. Lorsqu’on lui a demandé si son coéquipier Karim Benzema pouvait suivre ses traces pour le remporter, Modrić a déclaré : « Il y a plusieurs candidats qui pourraient le gagner cette année. Karim est certainement l’un d’entre eux. Il pourrait gagner et il le mériterait à cause de la façon dont il a joué cette année et au cours de toutes ces années. Il a remporté un titre pour la France, ce qui est toujours important pour ceux qui votent pour ce prix. J’espère qu’il le gagnera, car pour moi il le mérite.

Modrić sur la proposition d’une Coupe du monde biennale

Une autre question discutée était l’idée d’avoir la Coupe du monde tous les deux ans. À ce sujet, le Croate a déclaré : « Je ne vois pas l’intérêt d’avoir une Coupe du monde tous les deux ans. C’est spécial parce que c’est tous les quatre ans et tu l’attends. Je n’aimerais pas avoir une Coupe du monde tous les deux ans, mais de toute façon, ils n’interrogent pas les joueurs sur ces choses.