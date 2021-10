Modric marque pour égaliser le score de la Croatie lors du match nul 2-2 contre la Slovaquie

Luka Modric et la Croatie ont récupéré un point lors d’un match nul 2-2 contre la Slovaquie à Osijek lundi. Le capitaine de 36 ans a réussi à tirer son niveau de l’équipe nationale en fin de match.

La Slovaquie allait tirer le premier sang alors que l’attaquant du Slavia Prague Ivan Schranz ouvrait le score avec un but à la 20e minute. L’attaquant d’Hoffenheim Andrej Kramaric a répondu cinq minutes plus tard avec un but égalisateur.

L’ailier de Prague Lukas Haraslin a marqué juste avant la fin de la première mi-temps pour donner aux Slovaques une avance de 2-1. Cela prendrait tout le chemin jusqu’à la 70e minute avant que Modric n’atteigne le niveau du score sur un magnifique coup de pied arrêté.

Modric l’a envoyé à travers le mur de joueurs slovaques pour un but égalisateur impressionnant.

La Croatie a une fois de plus dominé la feuille de statistiques avec 21 tirs contre six pour la Slovaquie. 10 de ces 21 tirs étaient au but tandis que deux des tirs de la Slovaquie étaient au but et ont trouvé le fond du filet.

Pour les Croates, c’est un match nul frustrant car ils ont été assez dominants tout au long des 90 minutes du match. Ce match nul et cette perte de points placent la Croatie à la deuxième place du classement du Groupe H, la Russie détenant seule la première place après sa victoire contre la Slovénie.

C’est la fin des éliminatoires de la Coupe du monde pour un mois alors que Modric et la Croatie ne joueront plus de match international avant d’affronter Malte le 11 novembre.