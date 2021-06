Modric-Mount, changement de commandement

Luka Modric a été le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde en Russie et a été l’un des meilleurs, sinon le meilleur, milieu de terrain ces dernières années en Europe, avec quatre Coupes d’Europe à son actif. Mason Mount l’a déjà battu en Champions et maintenant, il cherche également à le renverser au Championnat d’Europe, dans un tournoi qui signifie le décollage d’une génération et l’adieu d’une autre.

A 35 ans, le milieu de terrain du Real Madrid ne peut pas en demander plus avec l’équipe nationale. Il les a guidés vers une finale de Coupe du monde, alors que personne ne les attendait, alors tout ce qui vient désormais est un cadeau pour eux. Ils se rendent donc à un match à Wembley contre l’Angleterre dans lequel les ‘Trois Lions’ aiguisent leurs couteaux, notamment un Mont qui a déjà reçu un doctorat en Ligue des Champions.

Le joueur de Chelsea a battu Modric et tout le Real Madrid lors d’un match à Stamford Bridge qui a confirmé les Bleus comme candidats, avant de devenir champions à Porto. Là aussi, a décidé Mount, avec une passe filtrée pour son coéquipier Kai Havertz à définir avant la porte d’Ederson.

Modric symbolise plus de pause, de calme et de contrôle, tandis que Mount est plus étincelle, contraint de le faire par le style du Premier. A 22 ans, ce garçon de Portsmouth a forgé son caractère par les coups Et il a émergé bien qu’il ait été nommé le chéri de Frank Lampard, depuis le moment où il l’a dirigé dans le comté de Derby jusqu’à ce qu’ils échouent ensemble à Chelsea.

D’être l’œil droit d’une légende à être titulaire d’une Eurocup et, entre les deux, le titre maximum de tous en Europe au niveau des clubs. Mount a aussi la faim de n’avoir vu son équipe échouer que dans les phases finales de ces tournois. Né en 1999, il n’a jamais vu son équipe disputer les demi-finales de l’Euro et, en plus, la défaite de 2018, dans laquelle il était déjà footballeur professionnel, est fraîche dans sa mémoire.

Mount est l’impudence anglaise qui cherche à donner le coup que Bobby Charlton, Bobby Moore et compagnie ont donné il y a un demi-siècle, tandis que Modric est l’expérience qui s’installe, qui demande le calme et qui vit avec la jeunesse. À la recherche d’une dernière danse, d’une dernière balle.