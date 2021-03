Modrić quitte le banc et marque un penalty contre Malte

La Croatie avance sur son chemin vers la Coupe du monde 2022 avec une victoire contre Malte qui a demandé plus de travail que prévu.

Le manager Zlatko Dalić a reposé plusieurs joueurs clés cette fois, dont Luka Modrić, Marcelo Brozović, Ivan Perisić et Dejan Lovren. Modrić avait déjà joué les 180 minutes complètes contre la Slovénie et Chypre et devait effectuer une rotation.

La première moitié du match a vu très peu d’occasions (5 tirs de Croatie, 2 de Malte) alors que la Croatie a eu du mal à briser la défense de Malte. Malte a même eu un penalty refusé malgré un handball clair de Juranović.

La Croatie ne pouvait contrôler et finalement gagner le match que jusqu’à l’arrivée des grands noms en seconde période, car Ivan Perisić, Luka Modrić et Josip Brekalo de Wolfsburg ont tous été remplacés à la 54e minute du match. Modrić a remplacé Milan Badelj et a joué dans le double pivot de la forme 4-2-3-1 de la Croatie.

La Croatie a battu Malte 12-0 en seconde période. Perisić a marqué le premier but à la 62e minute, se précipitant derrière les défenseurs pour rencontrer un grand centre de Barisić. À la 75e minute, un handball d’un défenseur maltais a conduit à un penalty qui a été froidement converti par Modrić. La Croatie a pris du recul et il ne s’est pas passé grand-chose après ces deux buts, mais vers la fin du match, les Balkans ont inscrit un but de plus alors que Perisić aidait Brekalo. La Croatie est désormais en tête du classement du groupe H avec 6 points, et elle affrontera la Russie en septembre après le tournoi EURO d’été.

Malgré le score, ce n’était pas une belle performance de la part d’une Croatie qui ne devrait pas avoir besoin de Modrić et Perisić pour battre un adversaire plus faible comme Malte. Leur prochain match aura lieu le 1er juin, alors que la Croatie affrontera l’Arménie en amical avant les phases de groupes de l’EURO.