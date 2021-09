Modric rejoint l’équipe du Real Madrid à l’entraînement

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a terminé la séance d’entraînement de mercredi avec le reste de l’équipe, après s’être remis de la blessure à l’aine qu’il a contractée avant la pause de la FIFA. Par conséquent, Modric semble prêt à affronter le Celta Vigo lorsque le Real Madrid accueillera l’équipe galicienne au Santiago Bernabeu dimanche.

Cependant, les blessures à l’aine sont toujours très délicates pour les joueurs de football et Modric est un vétéran, donc l’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait décider de ne pas le déployer dans la formation de départ afin qu’il soit prêt à commencer et à jouer 90 minutes contre l’Inter Milan mercredi prochain.

Le retour de Modric de blessure est crucial et encore plus cette semaine, étant donné que Casemiro et Valverde joueront pour leur pays jeudi soir. Ancelotti devra gérer son alignement cette semaine et la façon dont il gère les minutes de Modric sera très importante cette saison, étant donné qu’il a 35 ans et qu’il devra effectuer une rotation constante afin de maximiser ses contributions.