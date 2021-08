Modric se blesse à l’aine et manquera le match contre Levante

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric s’est blessé à l’aine lors de la séance d’entraînement de vendredi et manquera le match à l’extérieur de l’équipe contre Levante ce dimanche. Modric subira des tests sur sa blessure ce week-end et pourrait potentiellement manquer plus de temps. De plus, les blessures à l’aine sont toujours très délicates et Modric est un joueur vétéran, il sera donc important pour Madrid de ne pas le précipiter.

C’est une nouvelle dévastatrice pour le Real Madrid, qui est également privé de Toni Kroos. L’entraîneur Carlo Ancelotti sera probablement obligé de lancer Casemiro, Valverde et Isco au milieu de terrain contre Levante, mais il n’y a pas beaucoup plus de joueurs qui pourraient être déployés dans cette ligne si ces trois-là rencontrent un problème.

Antonio Blanco ou David Alaba sont également deux options pour cette place, mais la présence d’Alaba au poste d’arrière gauche semble cruciale au moins jusqu’à ce que Ferland Mendy se remette de sa blessure. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid devra s’occuper des affaires contre Levante sans leurs deux meneurs de jeu au milieu de terrain.