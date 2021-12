Modric tests négatifs pour Covid-19 -rapport

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a été testé négatif pour Covid-19 aujourd’hui, deux jours seulement après avoir été testé positif pour le virus et isolé de l’équipe. Cela a été surprenant pour le club, qui vérifiera les résultats de ce deuxième test.

Si Modric est à nouveau testé négatif, il sera autorisé à rejoindre l’équipe et devrait être disponible pour le match de dimanche contre Cadix.

Même si le premier test de Modric finit par être un faux positif et qu’il est capable d’affronter Cadix, l’entraîneur Carlo Ancelotti devrait lui donner un repos bien mérité après ce qui a été un mois très difficile pour Los Blancos en termes de calendrier.

Modric, qui a eu 36 ans en septembre dernier, signera probablement une prolongation de contrat avec le Real Madrid au cours des prochains mois. Le club et le milieu de terrain croate souhaitent tous deux signer un nouvel accord afin que Modric reste dans la capitale espagnole au moins un an de plus.