Modulus, une biotechnologie de thérapie cellulaire incubée à l’Allen Institute for AI, lève 3,5 millions de dollars

Cellule tueuse naturelle humaine. (Image de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses)

Modulus Therapeutics, une société de thérapie cellulaire basée à Seattle et issue de l’Allen Institute of Artificial Intelligence (AI2), a annoncé un financement de démarrage de 3,5 millions de dollars.

La société combine la recherche en laboratoire avec l’apprentissage automatique pour concevoir des cellules immunitaires dotées de pouvoirs anti-tumoraux améliorés. Modulus se concentre sur la génération de modifications génétiques améliorant les performances des cellules tueuses naturelles (NK), un type de cellule immunitaire en plein essor dans le domaine de la thérapie cellulaire.

Modulus construit une plate-forme qui pourrait potentiellement fournir des candidats-produits cellulaires précoces à des sociétés de thérapie cellulaire plus matures pour des tests plus approfondis.

Seattle est connue pour sa force en thérapie cellulaire, note Max Darnell, scientifique en chef de Modulus, avec des sociétés de biotechnologie en croissance telles que Sana Biotechnology et Lyell Immunopharma, ainsi qu’une branche de Bristol Myers Squib. “Nous voulons être cet acteur de la découverte qui peut se connecter à ces plus grands opérateurs historiques”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, Darnell, qui a une formation en bio-ingénierie, s’est associé au bioinformaticien et scientifique en chef des données Bryce Daines pour fonder l’entreprise. Le couple s’est rencontré à AI2, où ils étaient entrepreneurs en résidence.

Le scientifique en chef du module Max Darnell. (Photo de module)

Les cellules tueuses naturelles ont une durée de vie plus courte que les cellules T, qui sont à la base de plusieurs thérapies cellulaires approuvées pour les cancers du sang, ainsi que de nombreux essais cliniques. Les thérapies par cellules T approuvées se vendent à des centaines de milliers de dollars par patient, en partie parce que les cellules sont récoltées sur chaque individu avant d’être conçues dans des boîtes de Pétri et réinjectées.

Mais bien qu’elles ne durent que deux semaines environ dans le corps, les cellules NK présentent des avantages uniques. Ils se prêtent mieux à une approche moins coûteuse et « standard » qui ne nécessite pas de prélèvement sur des patients individuels. De nombreuses entreprises développent des produits à base de cellules NK.

Modulus vise à générer des perturbations, ou mutations, dans les cellules NK qui leur confèrent une capacité supplémentaire de lutte contre le cancer, notamment le pouvoir de tuer les tumeurs solides telles que le cancer du sein. Les tumeurs solides, avec leurs cellules étroitement collées les unes aux autres et difficiles à atteindre, représentent un défi supplémentaire pour les thérapies cellulaires, qui ont montré plus de succès pour les cancers du sang.

Pour alimenter les cellules NK, Modulus commence en laboratoire. Les chercheurs créent d’abord des perturbations dans les cellules NK pour modifier leur fonction. Les cellules sont ensuite injectées en pool dans des souris implantées avec des tumeurs humaines et collectées plus tard sur les souris. Les chercheurs évaluent quelles perturbations confèrent des fonctions positives, telles que des capacités immunitaires accrues, en profilant l’ARN de chaque cellule, une lecture des gènes actifs.

L’IA vient ensuite. Les informations sur les perturbations et le profil d’ARN des cellules NK sont introduites dans les algorithmes d’apprentissage automatique de Modulus, qui prédisent quelle combinaison de perturbations constitue la meilleure cellule NK. Les chercheurs répètent ensuite le processus, en effectuant les perturbations recommandées dans les cellules NK et en injectant à nouveau les cellules dans des souris. Le processus est une « boucle de rétroaction itérative pour converger vers des conceptions de mieux en mieux », a déclaré Darnell.

Le résultat final, si tout fonctionne, sera une cellule NK surpuissante. “Nous aimerions mettre la main sur un candidat thérapeutiquement intéressant qui soit convaincant pour un développement interne ultérieur ou convaincant pour un partenaire”, a déclaré Darnell.

Il note que d’autres sociétés de thérapie cellulaire perfectionnent les pratiques et les tests de laboratoire pour faciliter le paysage réglementaire des produits cellulaires modifiés par des gènes. Les régulateurs demanderont, par exemple, si de tels produits ont des effets inattendus sur le corps ou sont susceptibles de devenir eux-mêmes cancéreux.

“Je suis quelque peu content que nous ne soyons pas l’un des premiers pionniers à aller à la FDA avec ce défi”, a déclaré Darnell. “Presque tous les principaux acteurs de la thérapie cellulaire travaillent actuellement sur des thérapies modifiées par des gènes.”

Bryce Daines, scientifique en chef des données de Modulus. (Photo de module)

À l’avenir, Darnell et Daines prévoient d’adapter leur approche à différents types de cellules, y compris les cellules T. Ils se concentrent actuellement sur le cancer du sein, mais ils prévoient également de créer des cellules contre d’autres types de tumeurs à l’avenir.

La collaboratrice et conseillère scientifique Alana Welm, directrice principale des sciences fondamentales au Huntsman Comprehensive Cancer Center de Salt Lake City, s’associe à Modulus pour les études sur les animaux et étudie une gamme de types de tumeurs. Le programme d’innovation CoMotion de l’Université de Washington fournit également un espace de laboratoire.

Darnell et Daines utiliseront le nouveau financement pour intensifier leurs expériences sur les cellules NK et embaucher de nouveaux employés à la fois du côté du laboratoire et du côté informatique de l’entreprise.

Parmi les autres sociétés générant des plates-formes pour optimiser la conception de cellules thérapeutiques, citons Arsenal Bio, basée à San Francisco, bien qu’elle se concentre principalement sur les cellules T. Les futurs partenaires idéaux seraient des sociétés de thérapie cellulaire qui pourraient intégrer les candidats cellulaires de Modulus à leur pipeline de tests précliniques, ont déclaré Darnell et Daines.

« Lorsque nous pensons aux concurrents potentiels, il s’agit également d’un groupe de clients ou de collaborateurs potentiels, car nous en sommes à ce stade précoce de la découverte », a déclaré Daines.

Le cycle de financement a été dirigé par Madrona Venture Group, basé à Seattle, qui a historiquement investi dans des sociétés technologiques, mais a récemment soutenu plusieurs sociétés de sciences de la vie, dont la société d’analyse de protéines de Seattle Nautilus Biotechnology, qui est récemment devenue publique. Madrona a également récemment soutenu une autre spin-out AI2, Ozette, qui profile les réponses immunitaires grâce à des analyses d’ensembles de données sur les protéines.

Raphael Gottardo, qui dirige un centre de science des données translationnelles au Fred Hutchinson Cancer Research Center, est co-fondateur d’Ozette et est l’autre conseiller scientifique de Modulus.

KdT Ventures et l’AI2 ont également participé au tour de table. Les autres spin-outs AI2 incluent Kitt.ai (acquis par Baidu en 2017), Xnor.ai (acquis par Apple en 2020), Why Labs, Blue Canoe, WellSaid Labs et Panda AI.