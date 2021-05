Moglix rejoint le club des licornes avec une nouvelle levée de fonds de 120 millions de dollars

La plateforme facilite l’approvisionnement en équipements de biens industriels et en fournitures MRO (maintenance, réparation et exploitation) tant par les entreprises que par les fournisseurs.

Moglix, qui gère une place de marché en ligne pour les produits industriels, est devenue lundi la dernière start-up indienne à devenir une licorne en levant un nouveau financement de 120 millions de dollars dirigé par de nouveaux investisseurs Falcon Edge Capital et Harvard Management Company.

L’investissement, qui valorise la société de commerce électronique B2B à 1 milliard de dollars, a également été soutenu par les investisseurs existants Tiger Global, Sequoia Capital India et Venture Highway.

Moglix, qui a Accel Partners et Jungle Ventures comme premiers investisseurs, a jusqu’à présent levé 220 millions de dollars de financement. Des individus comme Ratan Tata, Kalyan Krishnamurthy de Flipkart ont également été des investisseurs de Moglix. La société basée à Noida et à Singapour avait levé pour la dernière fois environ 60 millions de dollars de capitaux dirigés par Tiger Global Management et Sequoia Capital en 2019.

La plateforme facilite l’approvisionnement en équipements de biens industriels et en fournitures MRO (maintenance, réparation et exploitation) tant par les entreprises que par les fournisseurs.

La société déploiera les nouveaux fonds pour élargir son portefeuille de produits et soutenir ses plans d’expansion nationale et mondiale. “La société est en train de construire un système d’exploitation pour la fabrication qui fournit à ses clients un service complet couvrant l’approvisionnement, l’emballage, le financement de la chaîne d’approvisionnement et des logiciels hautement intégrés”, a déclaré la société dans un communiqué lundi.

Fondée en 2015 par Rahul Garg, Moglix prétend aujourd’hui fournir des solutions à plus de 500 000 PME et 3 000 usines de fabrication en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Plusieurs entreprises de fabrication telles que Hero MotoCorp, Vedanta, Tata Steel, Unilever et des blocs d’alimentation tels qu’Air India et NTPC, se procurent des matériaux indirects via la plate-forme Moglix. Moglix a déclaré avoir un réseau de chaîne d’approvisionnement de plus de 16 000 fournisseurs, 35 entrepôts et une infrastructure logistique.

