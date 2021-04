Mohalla Tech devient licorne, évalué à 2,1 milliards de dollars

«Nous sommes à un point d’inflexion important dans le parcours de notre entreprise – alors que la pénétration d’Internet s’approfondit encore en Inde, nous sommes bien placés pour étendre notre écosystème de produits à plus d’un milliard d’UAM (utilisateurs actifs mensuels) cumulativement», PDG et co-fondateur Ankush Sachdeva a déclaré dans un blog.

Mohalla Tech, qui possède la plate-forme de médias sociaux ShareChat et l’application vidéo courte Moj, a levé un nouveau financement de 502 millions de dollars pour une valeur de 2,1 milliards de dollars. Avec cet investissement mené par Lightspeed Ventures et Tiger Global, la société a rejoint la ligue des licornes.

D’autres investisseurs, dont Snap, Twitter et India Quotient, ont également soutenu le cycle financier.

La société déploiera le nouveau capital pour développer sa base d’utilisateurs, améliorer les fonctionnalités de sécurité de la plate-forme en plus de «doubler les initiatives technologiques», a-t-il déclaré dans un communiqué. Moj et ShareChat ont conjointement environ 280 millions d’utilisateurs, affirme la société.

ShareChat avait clôturé un cycle de financement de 40 millions de dollars en septembre de l’année dernière pour s’appuyer sur la croissance de Moj. L’Inde ayant interdit plusieurs applications chinoises l’année dernière, y compris la populaire application vidéo courte TikTok, la demande de plates-formes vidéo courtes locales a augmenté. En 2019, la société avait recueilli 100 millions de dollars de financement auprès d’une poignée d’investisseurs. Au total, Mohalla Tech a levé près de 800 millions de dollars auprès de ses bailleurs de fonds.

«Nous sommes à un point d’inflexion important dans le parcours de notre entreprise – alors que la pénétration d’Internet s’approfondit encore en Inde, nous sommes bien placés pour étendre notre écosystème de produits à plus d’un milliard d’UAM (utilisateurs actifs mensuels) cumulativement», PDG et co-fondateur Ankush Sachdeva a déclaré dans un blog.

La société mère de Dailyhunt, VerSe Innovation, a levé plus de 200 millions de dollars auprès d’investisseurs au cours de deux cycles de financement dans un passé récent pour étendre sa plate-forme vidéo courte Josh. En février, Josh avait une base mensuelle d’utilisateurs actifs de 85 millions.

Mohalla Tech est la neuvième entreprise à avoir rejoint le club de la licorne cette année. Plus tôt cette semaine, la start-up sociale Meesho, soutenue par Facebook, les acteurs de la fintech Cred, Groww et PharmEasy sont devenus des licornes avec de nouveaux investissements.

