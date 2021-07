Mohalla Tech valorisé près de 3 milliards de dollars

L’étude de la firme a montré que Moj a une meilleure pénétration dans les États du Sud tandis que son rival Josh est en tête dans la ceinture hindi.

Mohalla Tech, la société mère de ShareChat et de la plate-forme vidéo courte Moj, a levé un nouveau financement de 145 millions de dollars dirigé par Temasek et Moore Strategic Ventures pour une valorisation de 2,88 milliards de dollars. Mirae-Naver Asia Growth Fund a également participé au tour de table. L’investissement est une extension du tour financier de série F de la société dans le cadre duquel elle avait levé 502 millions de dollars en avril de cette année pour une valorisation de quelque 2,1 milliards de dollars, rejoignant le club des licornes.

Fondée en 2015, Mohalla Tech a levé plus de 911 millions de dollars au cours de sept levées de fonds.

La majeure partie du capital sera utilisée pour créer un flux sophistiqué d’IA (intelligence artificielle) en plus d’attirer et d’inciter une base de créateurs diversifiée. La société déploiera également une partie des fonds pour embaucher des talents qualifiés dans les espaces AI et ML (machine learning).

« Avec une base d’utilisateurs actifs mensuels de 160 millions et une communauté de créateurs forte de plus de 50 millions, Moj est devenu en un an la première application vidéo courte en Inde. Pour renforcer notre position de leader, nous continuerons à investir dans nos capacités d’IA, à faire évoluer notre organisation mondiale d’IA, à créer des outils d’édition avancés et à aider nos créateurs à monétiser sur la plate-forme », a déclaré Ankush Sachdeva, PDG et co-fondateur de Moj et ShareChat. dans un communiqué mardi.

Moj et ShareChat, qui est une plate-forme de médias sociaux en langue indienne, contrôlent conjointement une base d’utilisateurs mensuels d’environ 340 millions, affirme la société. Un utilisateur moyen passe environ 34 minutes sur Moj chaque jour et la plate-forme enregistre plus de 4,5 milliards de vues par jour, a déclaré la société. L’interdiction par l’Inde de l’application de courtes vidéos chinoises TikTok l’année dernière a augmenté la demande de plates-formes de courtes vidéos locales.

Les applications abrégées indiennes ont réussi à retenir 67% des utilisateurs de l’ère TikTok et ont intégré environ 30 à 35% de nouveaux utilisateurs dirigés par des villes de niveau deux au cours de l’année dernière, ont déclaré des analystes de la société de conseil RedSeer dans un rapport publié en avril. “Cela est le résultat d’une poussée accrue des fournisseurs et d’un marketing agressif par les plateformes”, ont-ils déclaré. L’étude de la firme a montré que Moj a une meilleure pénétration dans les États du Sud tandis que son rival Josh est en tête dans la ceinture hindi.

