Mohamed Elyounoussi désireux de rester à Southampton, Arteta veut attirer Yaya Touré de Tottenham, Alexander Isak et Karim Adeyemi tous deux lorgnés en janvier, le dernier sur l’avenir d’Alexandre Lacazette

Arsenal pourrait envisager plusieurs mouvements dans la fenêtre de transfert de janvier pour s’assurer qu’ils s’appuient sur leur récent regain de forme.

Mais qui est le prochain sur la liste de souhaits de Mikel Arteta alors qu’il cherche à guider Arsenal vers le football européen? talkSPORT.com jette un œil…

Mohamed Elyounoussi souhaite rester à Southampton Mohamed Elyounoussi

L’objectif d’Arsenal a révélé que lui et sa famille étaient heureux de la vie à Southampton après un prêt de deux ans avec le Celtic.

Il a déclaré au programme de la journée du club : « Je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont été envoyés en deux saisons de prêt et qui sont ensuite revenus pour faire partie de l’équipe.

« Cela montre la conviction que le club et le manager ont en moi pour me donner une seconde chance, je suis juste content de l’avoir saisie.

«C’était agréable de revenir pour revoir les garçons et les gens qui travaillent autour du club, c’est toujours les gens du jeu.

« Je me souviens, même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai passé un très bon moment à Southampton, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il a ajouté : « Ma famille aime ça ici.

« Nous sommes installés maintenant et ma fille vient de trouver une crèche, nous sommes donc de retour à notre place. »

Yaya Touré

Le patron d’Arsenal, Arteta, tient à attirer l’icône de Manchester City de ses rivaux Tottenham en l’aidant à gagner ses badges d’entraîneur, rapporte le Sun.

L’Espagnol a déclaré: « Il a mon numéro parce que nous avons passé quelques années ensemble à City.

« C’est un joueur que j’apprécie beaucoup donc il peut m’appeler et me poser la question.

«Il a l’expérience, l’expertise et a beaucoup gagné dans le jeu.

« Il peut ajouter de la valeur aux autres joueurs, c’est sûr. »

. – .

Yaya Touré a quitté Man City en 2018 Alexander Isak

Arsenal et Tottenham seraient tous deux intéressés par Alexander Isak.

Selon Eurosport, les rivaux du nord de Londres voient Isak comme une alternative au très demandé Dusan Vlahovic, qui est sur le point d’ignorer un déménagement en Angleterre.

Isak joue actuellement pour la Real Sociedad en Liga où il a marqué six buts en 16 apparitions en 2021/22.

Le rapport affirme que si le joueur de 22 ans vient en Angleterre, il souhaite aller dans un club où il existe une voie claire pour jouer au football régulier.

.

Arsenal est intéressé par un transfert pour la star de l’Euro 2020 Isak Karim Adeyemi

Arsenal envisage un accord en janvier pour la star du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi.

Le Mirror affirme que les Gunners ont identifié Adeyemi comme remplaçant potentiel d’Alexandre Lacazette.

Les Londoniens du nord sont les favoris de l’attaquant de 19 ans, mais devront peut-être attendre l’été pour le signer.

L’as de l’académie du Bayern Munich, qui compte déjà trois sélections en Allemagne, a marqué 14 buts en 21 apparitions pour Salzbourg cette saison.

GETTY

Adeyemi a été dans une forme sensationnelle cette saison et il n’est pas surprenant que certains grands clubs fassent la queue pour le signer Alexandre Lacazette

Arsenal aurait suspendu les pourparlers contractuels avec Alexandre Lacazette jusqu’à l’été – même s’ils risquent de le perdre pour rien.

L’attaquant de 30 ans verra son mandat actuel des Gunners expirer à la fin de la saison et il sera libre de parler à d’autres clubs en janvier.

Mais le Sun affirme qu’Arsenal ne discutera pas de son accord de si tôt.

L’Atletico Madrid, l’AC Milan, Marseille et Newcastle font partie de ceux qui surveillent sa situation.

Le Sun ajoute qu’Arsenal ne veut pas lui proposer d’accord à long terme mais pourrait proposer un nouveau contrat de 12 mois.

.

L’accord de Lacazette expire cet été Robert Pires

Le grand Robert Pires d’Arsenal a exhorté son ancien club à acheter des Britanniques dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a déclaré: « C’est difficile, mais en janvier, si Arsenal peut dépenser de l’argent pour un défenseur, je pense que notre milieu de terrain et nos attaquants sont de très bons joueurs.

«À mon avis, signez des joueurs anglais parce que nous avons besoin de joueurs anglais dans cette équipe parce que lorsque vous jouez en Premier League, vous avez besoin d’un joueur comme celui-ci.

« Par exemple, à mon époque, j’ai joué avec Tony Adams, Lee Dixon et Martin Keown, Ashely Cole et c’est la base de votre équipe.

« Ils doivent dépenser de l’argent pour un défenseur à mon avis, anglais. »

Dejan Koulusevski

La Juventus souhaite se débarrasser de l’ailier suédois de 21 ans, selon le média italien Calciomercato.

Le rapport ajoute qu’un accord d’échange avec Arsenal pour la signature record de Nicolas Pepe, 26 ans, a été suggéré, mais la vieille dame préfère l’argent liquide.

Kulusevski – qui est également une cible pour Tottenham – a révélé qu’il avait grandi en aimant Arsenal dans le podcast suédois Lundh en octobre 2019.

Il a déclaré: « Mon équipe préférée est Arsenal, parce que j’aime tout dans le club, la ville, les joueurs et la façon dont ils jouent au football. »

.

Kulusevski n’a pas réussi à atteindre les sommets à la Juventus Florian Wirtz

Arsenal garderait un œil sur la starlette du Bayer Leverkusen, selon le média catalan El Nacional.

Cependant, le rapport ajoute que Chelsea et le Real Madrid sont également intéressés par la course pour décrocher le meneur de jeu allemand Wirtz.

On pense que le joueur lui-même préfère un transfert à Barcelone malgré le fait que les Bleus montrent le plus d’intérêt pour lui aux côtés de Madrid.

.

Arsenal garde un œil sur la starlette du Bayer Leverkusen Florian Wirtz Folarin Balogun

La starlette d’Arsenal et Folarin Balogun, cible de Liverpool, a mis en doute son avenir

L’équipe de Jurgen Klopp était liée à un mouvement pour l’attaquant de 20 ans cet été et il a maintenant déclaré qu’il était désireux de relever un nouveau défi.

« Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré Balogun.

« J’ai l’impression d’avoir joué au football junior pendant un certain temps. J’ai marqué des buts à ce niveau et je me suis considérablement amélioré à ce niveau par rapport à maintenant. En même temps, je ne suis pas sûr de ce que pourrait être ce défi.

« Ce pourrait être un prêt, ou si j’ai besoin de moi à Arsenal, je suis ici – et l’entraîneur le sait aussi.

«Je sens que je suis définitivement ouvert à un nouveau défi, où qu’il soit, je serai prêt.

«En tant qu’attaquant et en tant que jeune joueur, vous avez besoin de minutes. C’est la meilleure façon d’apprendre et d’obtenir de la cohérence.

La starlette d’Arsenal Folarin Balogun est «prête pour un nouveau défi» Raheem Sterling

Arsenal aurait reçu un coup de pouce dans sa poursuite de la star de Man City, Raheem Sterling.

Le Daily Express affirme que les éclaireurs de Barcelone ont reçu l’ordre d’arrêter leurs préparatifs pour la fenêtre de transfert de janvier et ne bougeront pas pour la cible à long terme Sterling.

Cela a apparemment fait le jeu d’Arsenal alors qu’ils cherchent à s’emparer de Sterling.

La star anglaise est évaluée à environ 45 millions de livres sterling et souhaite relever un nouveau défi après avoir chuté dans l’ordre hiérarchique de City.

.

Sterling pourrait bientôt quitter Man City Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi ne souhaite pas revenir à Arsenal au terme de son prêt avec Marseille.

S’adressant au média français RMC Sport, il a déclaré: « Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal. Mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec Marseille.

« Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à Marseille.

.

Guendouzi a joué en prêt avec Marseille Eddie Nketiah

Le Borussia Mönchengladbach envisagerait un transfert en janvier pour l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah.

Nketiah a dû se contenter d’un rôle partiel cette saison après avoir fait seulement deux apparitions et The Sun affirme qu’il veut maintenant partir pour le bien de sa carrière.

Le contrat du joueur de 22 ans expire à la fin de la saison et Arsenal souhaite que l’international anglais des moins de 21 ans signe un nouveau contrat.

Mais Nketiah veut passer à un temps de jeu régulier.

Et The Sun affirme que le club allemand Gladbach veut lui offrir cela et sera libre de parler au joueur en janvier.

.

Nketiah pourrait bientôt quitter Arsenal Dusan Vlahovic

L’attaquant de la Fiorentina devrait refuser un transfert à Arsenal en janvier, selon le média italien Football Italia.

Le rapport ajoute que le Serbe de 21 ans attend d’autres offres et rejoindra donc Manuel Locatelli et Joaquin Correa pour snober les Gunners.

L’équipe d’Arteta aurait conclu un accord de principe avec la Fiorentina sur un transfert de 68,5 millions de livres sterling dans la fenêtre d’hiver.

Le dernier rapport de La Nazione affirme que les Spurs ont rejoint Arsenal en tant que favori pour le signer devant un certain nombre d’autres clubs européens.

Rex

Vlahovic a fait ses preuves en Italie et a été lié à un déménagement en Angleterre