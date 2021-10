Mohamed Hadid a reçu l’ordre de verser plus de 2,8 millions de dollars à des voisins en costume Mega-Mansion

Mohamed Hadidles poches de s pourraient s’alléger bientôt … il a reçu l’ordre de débourser près de trois millions de dollars à des voisins dans le cadre de son procès pour méga-manoir.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, un jury a rendu un verdict et a décidé que les voisins de Mohamed John et Judith Bedrosian et Joseph et Béatriz Horacek a subi de graves dommages lorsque Mohamed a tenté de construire son manoir condamné Bell-Air surnommé le « Starship Enterprise ».

Le jury a accordé aux Bedrosians 300 000 $ et aux Horaceks plus de 2,5 millions de dollars pour leurs souffrances mentales, leur anxiété, leur détresse émotionnelle, leur gêne, leurs inconvénients et autres dommages.

Les voisins poursuivi en 2018 sur le projet massif de Hadid sur une colline… affirmant que des milliers de mètres cubes de sols ont été retirés de la colline sans permis appropriés, ce qui a créé une pente dangereusement raide.

Un tiers a été nommé pour démolir la propriété et remédier aux problèmes de stabilité des sols et des coteaux. Cette commande est arrivée en janvier 2020 mais la structure est toujours debout.

Un juge a maintenant ordonné la démolition d’aller de l’avant. Comme nous l’avons signalé, les procureurs ont également inculpé Mohamed sur l’épreuve. Il n’a plaidé aucun concours et a finalement obtenu 3 ans de probation, des travaux d’intérêt général et des amendes.

Affaire classée, mais putain… c’est une affaire chère pour Mohamed !