Mohamed Noor Resentencing REGARDER LA DIFFUSION EN DIRECT

Un policier licencié de Minneapolis a une autre chance de réduire son séjour en prison après qu’un tribunal a rejeté sa condamnation pour meurtre au troisième degré. Mohamed Noor, 36 ans, une nouvelle condamnation doit commencer jeudi à 9 h CT / 10 h HE pour avoir tué l’appelant au 911 Justine Ruszczyk (qui s’appelait aussi Justine Damond). Vous pouvez regarder dans le player ci-dessus.

L’audience découle du rejet de sa condamnation pour meurtre au troisième degré par la Cour suprême du Minnesota, réduisant ainsi sa peine de 12 ans et demi de prison. Cela ne laisse qu’une condamnation pour homicide involontaire coupable au deuxième degré après que les jurés l’ont acquitté du meurtre au deuxième degré. Ses avocats demandent un total de 41 mois de prison, ce qui est le bas de la fourchette, selon KSTP.

Ses avocats ont fait valoir devant le tribunal que la loi sur le meurtre au troisième degré ne concernait que les meurtres involontaires d’une tierce victime, lorsque le préjudice était destiné à une autre personne ou à un autre groupe. Ses avocats ont fait valoir qu’il ne pouvait pas être reconnu coupable de meurtre au troisième degré parce qu’il a pointé son arme sur lui, a tiré et n’a tué que Ruszczyk elle-même. Les procureurs ont rétorqué que la loi sur le meurtre au troisième degré pourrait s’appliquer plus largement à un cas où un accusé a involontairement tué la même personne exacte envers laquelle il a fait preuve d’une conduite éminemment dangereuse et d’un mépris pour la vie humaine.

Les juges ne l’ont pas cru et ont déclaré que l’État déformait la jurisprudence ou la sélectionnait hors de son contexte.

Ruszczyk avait appelé le 911 le 15 juillet 2017, après avoir entendu une femme crier dans une ruelle derrière sa maison.

Agents répondants Noor et son partenaire Matthieu Harrity eu peur sur les lieux. Du point de vue de Harrity, il y avait un « pop » et un « flash ». Noor a témoigné qu’il y avait eu une « forte détonation » du côté du conducteur. Dans ce récit de la Cour suprême du Minnesota, Harrity pensait qu’il s’agissait peut-être d’une embuscade.

De la Cour suprême du Minnesota :

Noor a témoigné que dès qu’il est entré dans le code 4, il a entendu une « forte détonation » du côté du conducteur. Au même moment, quelqu’un est apparu à l’extérieur de la fenêtre du côté conducteur. Harrity a regardé la silhouette et a crié: « Oh, Jésus », et a immédiatement pris son arme. Noor a affirmé que Harrity le regardait « avec la peur dans ses yeux » et que son arme semblait prise dans son étui. Noor a observé une femme blonde portant une chemise rose. Noor a témoigné qu’elle a commencé à lever son bras droit vers Harrity, alors Noor s’est levé de son siège, a mis son bras gauche sur la poitrine de Harrity, a tiré un coup sur la femme, et «[t]la menace avait disparu. Quand ils sont sortis de la voiture, Noor s’est rendu compte qu’il avait tiré sur une personne innocente. Pourtant, il a témoigné que – sur le moment – ​​il avait tiré par inquiétude pour la vie de Harrity.

