Mohamed Salah a qualifié le “meilleur joueur du monde” de Jamie Carragher, qui a déclaré que la star de Liverpool entrerait dans les Reds XI de tous les temps après des exploits contre Man City

in

Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde en ce moment, déclare Jamie Carragher.

Salah a poursuivi son incroyable début de saison avec une performance de classe mondiale contre Manchester City.

.

Le but de Salah a stupéfié ses coéquipiers autant que ses supporters adorés

Tirant d’un angle avec son pied le plus faible, le but de Salah sera l’un de ses meilleurs de tous les temps

L’Egyptien a aidé Sadio Mane de manière époustouflante avant de marquer un but merveilleux lors du match nul 2-2.

Salah est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League, sinon le meilleur, mais l’ancien Red Carragher a étendu cela pour l’appeler le meilleur joueur du monde.

Son collègue expert Micah Richards a commencé la conversation en disant: “Salah est le meilleur joueur de la ligue en ce moment sur cette performance.”

Mais Carragher n’a pas tardé à corriger l’ancien défenseur de Man City, affirmant qu’il n’y avait actuellement personne de meilleur dans le match.

Carragher dit que Salah est le nouveau standard du football mondial

Déplacez-vous sur Messi et Ronaldo, Salah arrive pour le Ballon d’Or

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui joue mieux dans le monde en ce moment ou dans le football européen, vraiment pas”, a déclaré Carragher.

« En voyant la Ligue des champions ces dernières semaines, son bilan en ce début de saison est absolument exceptionnel.

“Vous ne pouvez jamais trop le questionner sur ce qu’il a fait à Liverpool, voire pas du tout, mais en ce moment, il est probablement aussi vif et aussi bon que je ne l’ai jamais vu.”

Salah a neuf buts en neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison, ainsi que trois passes décisives.

.

Salah est adoré par les fans de Liverpool qui veulent désespérément qu’il mette un stylo sur papier sur une prolongation de contrat record du club

Le joueur de 29 ans a récemment rejoint le club des 100 buts de la Premier League et totalise 134 buts en 212 matchs.

Sa performance contre City était un autre signe de sa classe, passant devant Joao Cancelo avec une belle habileté, avant de jouer à Sadio Mane pour le premier match du match.

Il a ensuite remis les Reds en tête après l’égalisation de Phil Foden, avec une course à la Lionel Messi laissant quatre défenseurs dans sa poussière alors qu’il tirait dans une finition précise avec son pied droit plus faible.

Carragher pense que Salah ferait partie du plus grand onze de tous les temps de Liverpool et que le club ne peut plus déconner alors qu’il cherche à prolonger le contrat de l’Egyptien à Anfield.

.

Salah a causé beaucoup de problèmes au défenseur de City Joao Cancelo pendant le match, le dépassant avant d’aider le premier match de Sadio Mane

«Mohamed Salah entre dans le plus grand onze de Liverpool. Liverpool ne peut pas se permettre de laisser cela [contract extension] traîne », a déclaré Carragher.

Salah demanderait 500 000 £ par semaine, son contrat actuel devant expirer en 2023.

Cela peut être dans deux ans, mais bon nombre des meilleurs joueurs du monde ne parviennent pas à accepter une prolongation une fois qu’ils sont entrés dans la dernière année de leur contrat, avec des rivaux capables d’offrir d’énormes incitations pour convaincre un joueur de rejoindre gratuitement une fois leur accord. est en place.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org