Mohamed Salah arrache aussi une récompense à Robert Lewandowski

30/11/2021

Le à 19:28 CET

Artur Lopez

Un jour après la remise du Ballon d’Or par France Football, c’était au tour du Golden Foot, destiné aux joueurs de plus de 29 ans qui restent au sommet du football. À cette occasion, Lewandowski est revenu pour rester avec le miel sur les lèvres. Le prix décerné par le Club des Champions du Monde est allé à Mohamed Salah, l’un des footballeurs les plus en forme au début de la saison 2021/22. L’Egyptien s’est imposé à Leo Messi et à l’attaquant du Bayern lors du vote.

L’attaquant de Liverpool est l’un des noms propres de ce début de campagne, avec 17 buts et 8 passes décisives en 18 matchs disputés à ce jour entre la Premier League et la Ligue des Champions. Les « rouges » occupent la troisième place de la compétition nationale, à seulement deux points du leader, Chelsea, en plus d’avoir déjà scellé leur présence en huitième de Ligue des champions. Le ‘Pharaon’ est entièrement responsable du départ dévastateur de l’équipe de Jürgen Kloop. En revanche, au Ballon d’Or, l’ailier a terminé septième, loin de la bagarre au sommet entre Messi et Lewandowski.

Après avoir reçu le Golden Foot 2021 au gala de Monte Carlo, Salah a assisté à Sky Sports pour faire le point sur sa carrière. « C’est fantastique de remporter ce prix, car tant de légendes du football l’ont remporté dans le passé et cela le rend spécial. » déclara l’Egyptien, heureux de son triomphe. Justement, il a dépassé une autre légende, Didier Drogba, en tant que meilleur buteur africain de l’histoire du championnat anglais. Maintenant, après avoir remporté la Premier et la Ligue des champions à différentes années, la star de Liverpool veut soulever les deux trophées à la fin de la saison : « Cette année, j’aimerais les gagner tous les deux. Je ne saurais pas choisir, mais les deux. »

« Quand j’étais à Chelsea, j’ai dû changer ma façon de jouer »

Malgré la facilité qu’il montre à voir la porte, l’adaptation de Salah à la Ligue anglaise n’a pas été si facile : « Venir en Serie A m’a beaucoup aidé. Quand j’étais à Chelsea, j’ai dû changer de type de football et de culture. comme si j’avais besoin de changer ma façon de jouer. Alors je suis allé en Italie et cette période a été d’une grande aide pour arriver là où je suis maintenant. »