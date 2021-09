Mohamed Salah atteint 100 buts en Premier League alors que la blessure de Harvey Elliott atténue la victoire

Liverpool a prolongé son bon début de saison en limogeant une équipe de Leeds United non organisée et brutale 3-0 à Elland Road, alors que Mohamed Salah rejoignait le club de Premier League 100.

Le premier but était le 100e de la Premier League pour l’Egyptien qui est devenu le cinquième plus rapide de tous les temps au décompte. Seuls Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero et Thierry Henry ont franchi le cap plus rapidement que l’homme de Liverpool.

Le but de Salah était la marque de fabrique de Liverpool, après un jeu de liaison avec Joel Matip, ce dernier a transmis le ballon à Trent Alexander-Arnold. L’arrière latéral anglais a livré un délicieux ballon au milieu, permettant à Salah de rentrer facilement le ballon à la maison.

Il semblait destiné à Salah de doubler son score pour l’après-midi alors que le ballon lui tombait avec un filet ouvert. Pascal Struijk avait d’autres idées, plongeant pour bloquer l’effort et l’envoyant en corner. Alexander-Arnold a livré le coup franc résultant à Virgil van Dijk, qui a incliné la tête vers Fabinho. Ironiquement, lors de sa deuxième tentative, Fabinho rentrait chez lui. Typique étant donné que ce n’est que tard vendredi que le Brésilien a été autorisé à jouer par la FIFA.

Trois minutes après les arrêts de jeu, Sadio Mané avait enfin son but. Après dix tentatives précédentes, l’attaquant sénégalais avait finalement le ballon dans les filets. Un brillant centre de la gauche de Jordan Henderson a choisi Thiago au fond de la surface. Il a superbement fait tomber le ballon avant de donner le ballon à Mane qui a pivoté avant de terminer avec insistance.

L’équipe de Jurgen Klopp a dominé le match et n’a jamais vraiment semblé menacée. Rodrigo a eu une première chance après cinq minutes, mais a tiré directement sur le numéro un de Liverpool. Quelques demi-occasions sont tombées du côté de Leeds, mais rien de majeur. Le plus notable a été un coup audacieux de Patrick Bamford qui a presque ébréché Alisson à distance. Les Reds se demanderont comment ce n’était pas plus de trois, d’autant plus que Mane a raté un filet ouvert en première mi-temps après que le ballon de Diogo Jota était légèrement derrière lui.

La blessure de Harvey Elliott éclipse une victoire emphatique

Juste avant l’heure de jeu, Pascal Struijk a reçu un carton rouge pour un défi contre le jeune de Liverpool, Harvey Elliott. Bien que l’étendue de la blessure soit actuellement inconnue, elle n’avait pas l’air bien. Salah a crié aux kinés de venir avant de se détourner sous le choc. Curtis Jones avait la tête dans les mains alors qu’Elliott était clairement mal à l’aise. Le manager Jurgen Klopp était naturellement dévasté, le joueur de 18 ans jouant un rôle central dans les premières étapes de la saison.

L’ambiance était plutôt feutrée après le challenge. Ainsi, au coup de sifflet à temps plein, la réaction de Klopp et de ses joueurs a été plutôt abattue, malgré la performance emphatique.

Craig Pawson a montré un carton rouge pour le défi, au grand choc des joueurs de Leeds. L’homme de Leeds a semblé gagner le ballon, mais la nature du défi n’a pas donné à l’arbitre beaucoup d’autre choix que de produire le carton rouge. Cela semblait être un accident anormal, mais Struijk s’est quand même élancé de l’arrière/du côté d’Elliott, l’attrapant dangereusement. Compte tenu de la nature graphique du défi, nous n’avons pas vu de rediffusion, ce qui rend difficile de juger avec précision.

À quel point Liverpool va-t-il lui manquer ?

Liverpool a été critiqué pour son manque de dépenses, mais Harvey Elliott était comme une nouvelle recrue pour l’équipe d’Anfield. S’insérant au milieu de terrain et performant à un niveau élevé, il n’avait pas l’air déplacé. Les fans de Liverpool étaient enthousiasmés par ses performances et à juste titre. Elliott était l’un des principaux points d’attaque des Reds la dernière fois contre les champions d’Europe Chelsea. Il ne fait aucun doute qu’un joueur qui jouait comme Elliott sera une énorme perte.

La blessure laisse Klopp avec Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et Curtis Jones pour faire appel à sa place.

Jurgen Klopp a son mot à dire

Jurgen Klopp a déclaré à Sky Sports après le match: “C’est une mauvaise blessure, la cheville, j’ai entendu dire qu’elle était luxée, nous pourrions la remettre, il est maintenant à l’hôpital mais nous devons évidemment attendre.

Il a encore joué un match incroyable, c’est un joueur incroyable, maintenant il est sorti. Est-ce que je veux qu’un si jeune garçon vive cette expérience aussi tôt dans sa carrière ? Non, mais c’est maintenant le cas, nous devons être là et nous y serons. Nous jouerons au football sans lui mais nous l’attendrons aussi parce qu’évidemment c’est un joueur de haut niveau.

