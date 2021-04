Mohamed Salah bat le record de buts de Robbie Fowler et Luis Suarez en Premier League, mais prend d’assaut le terrain après le match nul de Liverpool avec Newcastle

Mohamed Salah a battu plus de records samedi et a grimpé toujours plus haut dans la liste des buts de tous les temps de Liverpool en frappant contre Newcastle, battant deux icônes d’Anfield dans le processus.

Mais il a finalement quitté le terrain dans un souffle de colère, alors que les Reds se sont effondrés pour un match nul 1-1 contre Newcastle malgré le dernier but de son impressionnante campagne.

.

Ce n’était pas une fin heureuse pour Mohamed Salah et Liverpool contre Newcastle à Anfield

Le roi Egpytian a été le livreur des Reds cette saison car, bien que l’équipe dans son ensemble ait lutté, il a quand même réussi à piller des buts à l’avant.

Salah a terminé deuxième du classement des meilleurs buteurs de la Premier League avant l’affrontement de samedi après-midi avec les Magpies à Anfield, mais a réduit l’écart sur Harry Kane. [21] dans la course Golden Boot alors qu’il frappait avec seulement trois minutes au compteur.

Après un centre de recherche de Sadio Mane, le ballon a été relancé par un défenseur de Newcastle avant de tomber aux pieds de Salah, dos au but.

Le joueur de 28 ans a utilisé son corps et sa force à merveille pour repousser un défi, avant de tourner sur place et de frapper une finition nette dans le filet – laissant Martin Dubravka impuissant.

Incroyablement, c’était le premier but de Liverpool en première période à Anfield CETTE ANNÉE – mettant peut-être fin aux statistiques les plus folles de cette saison de Premier League.

.

Ce fut un superbe virage et un tir de Salah pour donner une avance à Liverpool en première mi-temps à Anfield

.

Le but de Salah a vu l’international égyptien entrer dans l’histoire de la Premier League avec les Reds

C’était la première fois que les champions marquaient un but en première période à domicile depuis le 27 décembre, lorsque Sadio Mane a inscrit un match nul 1-1 avec West Brom.

Mais les statistiques ne se sont pas arrêtées là, Salah portant son total à 20 buts en championnat pour la saison.

Cela fait de l’ailier égyptien le premier joueur de Liverpool de l’histoire du club à atteindre 20 buts en une saison à trois reprises à l’époque de la Premier League.

Salah a marqué 32 buts incroyables en 2017-18, puis en a réussi 22 en 2018-19. Les anciens attaquants Robbie Fowler et Luis Suarez sont les seuls joueurs à avoir réalisé l’exploit à deux reprises.

La frappe porte également Salah – qui compte 29 buts toutes compétitions confondues cette saison – à 123 buts sous un maillot de Liverpool, le plaçant dans la liste des 12 meilleurs buteurs de tous les temps du club – au même niveau que Dick Forshaw.

Il n’a besoin que de SEPT buts de plus pour entrer dans le top dix – un exploit sensationnel pour un joueur qui n’est pas encore dans le club depuis quatre ans.

.

Luis Suarez est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Liverpool

.

Robbie Fowler est une légende de Liverpool et l’un des finisseurs les plus naturellement talentueux de l’histoire du club

C’était aussi une frappe importante pour Jurgen Klopp, avec le but de Salah contre Newcastle, le 250e but de Liverpool marqué sous la direction de l’Allemand.

Et les Reds ont également prolongé leur série de buts lors de matches à domicile consécutifs contre Newcastle, qui s’élève maintenant à 25 – un record de Premier League.

Liverpool a également marqué plus de buts – maintenant 105 – contre les Magpies en Premier League que contre toute autre équipe.

Mohamed Salah saison par saison à Liverpool:

2017/18 – Applications: 52, buts: 44, passes décisives: 16

2018/19 – Applications: 52, buts: 27, passes décisives: 12

2019/20 – Applications: 48, buts: 23, passes décisives: 13

2020/21 (jusqu’à présent) – Applications: 46, buts: 29, passes décisives: 4

Et c’était un objectif, aussi, avec Trevor Sinclair saluant Salah pour sa finition “ instinctive ” sur talkSPORT, alors que nous vous avons apporté des commentaires EN DIRECT et EXCLUSIF d’Anfield.

“C’est un but fantastique, et cela montre juste que Salah est un finisseur instinctif”, a déclaré l’ancien ailier anglais.

«Ce n’était pas quelque chose sur lequel ils auraient travaillé sur le terrain d’entraînement, c’était une balle pleine d’espoir et elle vient juste d’atterrir sur ses pieds, il a montré un peu d’habileté individuelle et de force pour tenir le ballon et c’était une finition splendide. , absolument aucune chance pour Dubravka.

Mais finalement, son après-midi et celui de Liverpool se sont terminés dans plus de misère d’Anfield pour les Merseysiders, alors que Salah était photographié en train de prendre d’assaut le terrain après que Newcastle ait marqué dans la CINQUIÈME MINUTE de temps supplémentaire pour s’assurer que les Reds ne prennent qu’un point.