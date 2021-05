Mohamed Salah dit que “ personne ne lui parle ” du nouvel accord avec Liverpool au milieu des rumeurs de transfert entre le Real Madrid et Barcelone

Mohamed Salah a révélé qu’il n’avait eu aucune discussion avec Liverpool sur un nouveau contrat.

L’international égyptien a connu une autre saison impressionnante malgré la défense tiède du titre de son équipe et est le deuxième meilleur buteur de la Premier League avec 20 buts, un derrière Harry Kane de Tottenham.

.

Salah est depuis longtemps liée à un départ d’Anfield

Cependant, il a continué à être lié à un déménagement loin de Liverpool, le Real Madrid et Barcelone se disant intéressés par ses services.

Lors de la défaite contre Chelsea en février, la décision de Jurgen Klopp de retirer Salah pendant le match a suscité un message énigmatique de son agent sur les réseaux sociaux, son avenir à Anfield continuant d’être un sujet de ragots.

Et le talisman de Liverpool a admis qu’il était resté dans l’ignorance de son avenir au club.

Salah a déclaré à Sky Sports: «Personne ne me parle de cela, donc je ne peux pas en dire grand-chose.

«Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit, donc je ne sais pas.»

Salah a été un phénomène à Liverpool, aidant les Reds à remporter la Ligue des champions en 2019 et la Premier League l’année suivante.

.

Klopp aura du mal à garder la main sur Salah cet été

L’ailier a réitéré qu’il était impatient de remporter à nouveau les deux compétitions avec l’équipe de Klopp.

Il a déclaré: «J’ai dit avant que je voulais gagner à nouveau la Premier League, je veux gagner à nouveau la Ligue des champions.

«C’est une bonne chose de gagner, j’essaie juste de gagner encore et encore. Une partie de notre travail consiste à gagner des trophées. »

Le joueur de 28 ans a déclaré qu’il s’était engagé à 100% à rester à Liverpool plus tôt cette année.

“Si vous me demandez, je dis que je veux rester aussi longtemps que possible, mais comme je l’ai déjà dit, c’est entre les mains du club”, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision norvégienne TV2.

«Je vais toujours donner 100% jusqu’à la dernière minute où je suis dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible. Je veux donner 100% aux gens qui me montrent de l’amour tout le temps. »