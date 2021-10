Mohamed Salah donne l’indication la plus claire des plans futurs de Liverpool à ce jour

Mohamed Salah a donné l’indication la plus claire de son avenir en révélant qu’il souhaitait rester à Liverpool pour le reste de sa carrière si possible.

La situation contractuelle de Salah est devenue un enjeu prioritaire pour Liverpool. L’international égyptien est sur un accord jusqu’en 2023. Compte tenu de sa forme actuelle, il est en ligne pour une prolongation, même si ce serait à des conditions financières énormes.

Liverpool doit peser les coûts d’un tel engagement, mais alors que la solide forme de Salah se poursuit, le garder semble une évidence.

Il a 12 buts et quatre passes décisives en seulement 11 apparitions jusqu’à présent cette saison, après avoir respectivement fourni 31 et six en 51 sorties la saison dernière.

Salah s’est imposé comme un grand des temps modernes pour Liverpool, qui serait donc inquiet du risque de le perdre. Mais il les a maintenant rassurés qu’il voit son avenir dans une chemise rouge – même si la situation est hors de son contrôle.

Salah a déclaré à Sky Sports : « Si vous me demandez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose – ce n’est pas entre mes mains.

« Cela dépend de ce que veut le club, pas de moi.

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste. C’est dur, je ne veux pas en parler, mais ça me rendrait vraiment triste.

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais voyons ce qui se passera à l’avenir. »

Salah est un joueur de Liverpool depuis 2017, date à laquelle ils l’ont recruté de la Roma. Avant cela, il avait vécu une expérience décevante en Premier League avec Chelsea.

Depuis son retour dans le football anglais, Salah est en mission. Désormais fermement établi comme un joueur de la plus haute qualité, certains l’ont même récemment qualifié de meilleur au monde.

Salah répond aux meilleures revendications mondiales

C’est un débat qui a divisé les entraîneurs et les experts, mais Salah a donné sa propre interprétation équilibrée des jugements.

Il a déclaré : « Cela me semble bien, mais je pense que c’est toujours une opinion. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur joueur du monde – certaines personnes sont d’accord, d’autres non.

« Je suis juste content de ma performance en ce moment, mais je dirais toujours que c’est une opinion.

« C’est toujours l’ambition d’être le meilleur joueur du monde. Je n’ai pas à mentir. C’est quelque chose qui me pousse à travailler très dur et à essayer d’être la meilleure version de moi-même.

« Dans ma tête, je suis le meilleur joueur de tout le temps. J’essaie d’avoir cette confiance dans ma tête. Peu importe si certaines personnes sont d’accord avec vous, d’autres non.

