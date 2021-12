Mohamed Salah, Emile Smith Rowe et Raheem Sterling marqueront alors que les Wolves et Chelsea s’affrontent dans un match serré

La Premier League se poursuit ce week-end malgré les épidémies de coronavirus mettant un terme à au moins la moitié des rencontres.

Malgré cela, il y a quelques matchs de crack en cours, notamment Leeds accueillant Arsenal à chaque extrémité de la table et Liverpool se dirigeant vers Tottenham.

Mohamed Salah a déjà marqué ou aidé 25 fois cette saison et il n’y a eu que 17 matchs

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils des matchs de ce week-end…

Leeds United contre Arsenal

Les Gunners ont remporté une énorme victoire sur West Ham en milieu de semaine, mais la misère continue pour Leeds alors qu’ils ont été battus 7-0 par les leaders de la ligue Man City.

Marcelo Bielsa cherchera un revirement alors qu’ils se trouvent dangereusement près de la zone de relégation.

Leur seule grâce salvatrice serait que les autres équipes autour d’elles sont toutes sans victoires non plus – les huit derniers n’en ont remporté que quatre lors de chacun de leurs cinq derniers matchs, ce qui équivaut à 40 matchs au total.

Leeds est sans victoire en dix matches contre Arsenal dans toutes les compétitions, mais avec sa dernière victoire à Highbury en 2003.

Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe ont marqué en milieu de semaine et seront à nouveau dans l’alignement samedi alors qu’ils se hissent à la quatrième place du classement.

Astuce talkSPORT EDGE : Emile Smith Rowe marque, plus de 2,5 buts et cartons à 7/1 (Betfair).

Luke Ayling sera après une meilleure performance défensive de ses coéquipiers ce week-end

Les loups contre Chelsea

Les Blues se rendent au Molineux Stadium pour leur match contre les Wolves suite à un match nul avec Everton en difficulté.

Mason Mount a marqué un autre but juste avant que Stamford Bridge ne soit abasourdi par l’égalisation d’Everton quatre minutes plus tard.

Thomas Tuchel sera désespéré de ne plus perdre de points alors qu’ils se battent pour une place en tête du classement de la Premier League.

Les loups, en revanche, n’ont pas vu trop de drames lors des derniers matchs.

En fait, il n’y a eu que trois buts lors de leurs cinq derniers matches de championnat – avec des matchs nuls et vierges contre Norwich et Burnley vers le bas du tableau.

Ils ont également tenu Liverpool et Man City à marquer gratuitement 1-0 récemment avant de s’imposer 1-0 à Brighton.

Avec les deux formes prises en compte, il semble que cela pourrait être une autre bataille serrée au milieu tandis que Chelsea s’ajuste sur une seule victoire lors de ses trois derniers matchs.

Astuce talkSPORT EDGE : Le tirage au sort, moins de 2,5 buts, un but marqué dans les deux mi-temps – non à 4/1 (Betfair). Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement en espèces avec ce pari lorsque vous vous inscrivez ici.*

OFFRE DE PARIS DU JOUR

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ sur le football – RÉCLAMEZ ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

Newcastle contre Man City

Newcastle se serait senti durement touché par sa défaite contre Liverpool après avoir étonnamment pris la tête dès le début.

Mais Man City est sur une charge énorme en ce moment et leur élan pourrait faire échouer toutes les chances que les Magpies sortent de la zone de relégation.

L’équipe de Pep Guardiola n’a montré aucune pitié en jouant à Leeds avec une victoire de 7-0 plus tôt cette semaine et sera probablement prête pour une autre grande ligne de but ce week-end.

Les buts ont été partagés pour les Citizens : Phil Foden, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, John Stones et Nathan Ake ont marqué mardi soir.

Raheem Sterling n’est finalement pas entré en jeu pour City après avoir marqué son 100e but en Premier League le week-end dernier, mais pourrait être déployé contre Newcastle pour une rotation dans l’équipe.

Astuce talkSPORT EDGE : Raheem Sterling en marquera deux ou plus à 9/2 (Paddy Power). Placez ce pari et récupérez votre argent en espèces jusqu’à 20 £ lors de votre inscription ici.*

Pep Guardiola a fait tirer City sur tous les cylindres

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Tottenham contre Liverpool

Liverpool a été implacable cette saison et n’a perdu qu’une seule fois jusqu’à présent, ce qui les place à un seul point des leaders de la ligue avant ce match.

Jurgen Klopp leur a permis de marquer pour le plaisir avec un record de 48 buts en seulement 17 matchs.

Ils affrontent des Spurs qui n’ont plus joué depuis début décembre lorsqu’ils ont gagné contre Norwich City 3-0.

Antonio Conte les a fait bien jouer, mais avec le manque de matchs, cela ne se traduit pas encore à la table.

Ils ont remporté leurs trois derniers matchs en championnat, mais se sont heurtés à Liverpool dans la forme dans laquelle ils sont.

Mohamed Salah a déjà marqué 22 buts cette saison – et sur la base de son record, il est difficile de l’exclure de continuer son record sensationnel.

Astuce talkSPORT EDGE: Salah marquera à tout moment et Liverpool gagnera 2-1 à 14/1 (William Hill).

Obtenez 50 £ de paris gratuits de William Hill lorsque vous vous inscrivez ici*

.

Salah est dans la forme de sa vie Nouvelles offres clients

Betfair: obtenez 50 £ de remboursement en espèces – RÉCLAMEZ ICI

Placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Paddy Power: pariez 20 £ et récupérez-le en espèces s’il perd – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

William Hill : pariez 10 £, obtenez 50 £ – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients utilisant le code promotionnel M50 uniquement. 1x par client. Pari minimum de 10 £/€. Cote min 1/2 (1,5). Paris gratuits de 2 x 20 £/€ émis après le règlement du premier pari qualificatif. Bonus maximum de 10 £/€. 35 fois les conditions de mise. Bonus maximum échangeable : 25 £. Le bonus de casino expire après 72 heures. Royaume-Uni et Irlande uniquement. 18+ Begambleaware.org

888Sport : Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ au casino – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualificatif est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.