Mohamed Salah est un « meilleur joueur » et Virgil van Dijk a « tout », mais les héros de Burnley et le manager Sean Dyche révèlent comment battre Liverpool à Anfield

Comment battre Liverpool à Anfield ? Sean Dyche, Ben Mee, James Tarkowski et Burnley ont la réponse à cette question.

Les Clarets se rendent dans le Merseyside ce week-end, un match que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT, dans ce qui sera le premier match à domicile des Reds devant une foule nombreuse depuis mars 2020.

.

Liverpool a battu Norwich 3-0 lors de son match d’ouverture de la saison et accueille désormais Burnley dans la forteresse d’Anfield

.

Burnley a eu de la joie dans le Merseyside ces dernières saisons, y compris une victoire 1-0 la saison dernière

Mee et Tarkowski faisaient partie de l’équipe de Burnley dirigée par Dyche qui a mis fin aux 68 matches de championnat sans défaite de Liverpool à leur domicile emblématique la saison dernière, mais je sais que ce sera une perspective différente samedi midi.

Mee a déclaré à talkSPORT: «C’est certainement l’un des meilleurs terrains pour aller jouer.

« J’ai hâte d’y jouer ce week-end, c’est sûr, c’est leur premier match de championnat devant une salle comble.

« Je suis très excité de jouer devant cette foule. Je suis sûr que nous amènerons aussi beaucoup de fans. Ce n’est peut-être pas une soirée de Ligue des champions, mais c’est une atmosphère fantastique, quelle que soit l’heure à laquelle vous jouez.

.

Liverpool a cruellement manqué la présence de ses supporters pendant la grande majorité de la saison dernière

Et sur la façon de battre Liverpool, Mee a déclaré : « Défensivement, en tant que groupe. Pas seulement les quatre défenseurs et le gardien de but, nous devons tous travailler ensemble.

«Évidemment, leurs queues seront relevées, c’est leur premier match de championnat à Anfield, une salle comble. Ce sera une super ambiance pour jouer.

« Nous devons être solides et confiants et faire preuve de courage sur le ballon. Nous devrons vraiment travailler dur.

« La saison dernière, nous avons fait tout cela et avons profité de notre chance, vous devez tenter votre chance car dans certains domaines, ils ont beaucoup de qualité.

.

Mee a clairement indiqué l’importance d’un effort d’équipe pour obtenir des points contre Liverpool

« Nous chercherons à être solides, à travailler sur notre forme et à prendre des risques quand nous le pouvons. »

Gaffer Dyche a ajouté : « Nous pouvons parler des détails et des compétences, mais vous devez travailler dur.

“Vous ne réussissez pas dans le football et vous ne réussissez certainement pas à Anfield contre une équipe de première classe à moins que vous ne soyez prêt à faire un changement. C’est une donnée pour nous.

“La compréhension tactique et les performances, la bonne distance, la gestion du ballon et son utilisation quand vous le pouvez, car vous n’avez pas beaucoup de ballon à ces endroits.”

.

Dyche espère obtenir un résultat contre le club qu’il a soutenu dans son enfance

Burnley n’a perdu qu’une seule de ses quatre dernières sorties à Anfield – le tout sous la surveillance de Dyche tandis que Mee et Tarkowski ont joué dans tous ces matchs.

Tarkowski a déclaré à talkSPORT: «Je pense que nous avons trouvé un moyen de les mettre mal à l’aise de jouer contre car ils ne semblent pas l’apprécier.

“Ce n’est pas le plus grand spectacle du point de vue des fans mais cela ne nous dérange pas, nous sommes là pour faire notre travail et les mettre mal à l’aise et les empêcher de jouer leur meilleur football. Nous trouverons un moyen d’obtenir un but à un moment donné.

.

Tarkowski a un excellent partenariat à l’arrière central avec Mee

Mais Tarkowski ne se fait aucune illusion sur la difficulté que ce sera pour Burnley, en particulier avec le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk à nouveau en forme.

L’international anglais Tarkowski a ajouté : « Il a tout, n’est-ce pas ? Taille, force, puissance, rythme, capacité technique, il lit très bien le jeu.

« Si vous pouviez créer vous-même un défenseur et lui donner toutes sortes d’attributs que vous vouliez… il les a tous.

“Et c’est agréable de le revoir après une horrible blessure et d’avoir raté l’Euro. C’est le genre de personnes que vous voulez voir dans notre ligue.

.

Van Dijk a fait sa première apparition en compétition pour Liverpool le week-end dernier depuis sa blessure au LCA en octobre dernier

Liverpool se vante également de l’attaquant Mohamed Salah, qui, selon Dyche, est un joueur de premier plan.

Dyche a ajouté: «Je ne suis pas vraiment assis là et ne classe pas les joueurs, je sais qu’ils sont vraiment bons, y compris lui. Au cours de mes années en Premier League, il y a eu tellement de meilleurs joueurs dans tous les domaines du terrain, il s’est certainement avéré être l’un d’entre eux.

.

Salah a marqué et fourni deux passes décisives lors de la victoire 3-0 à Carrow Road

Burnley a perdu son match d’ouverture à domicile contre Brighton, le début du match étant gâché par les huées d’une minorité de fans des Clarets lorsque les deux groupes de joueurs se sont agenouillés avant le coup d’envoi.

Mee a déjà parlé avec beaucoup d’éloquence de la prise de genoux et a envoyé un message aux fans de Burnley qui a hué le geste.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il y avait évidemment une minorité qui huait. Je ne veux pas avoir à continuer sur les raisons pour lesquelles nous le faisons ou continuer à le faire en tant que joueurs.

“Cela arrive à un point où les huées ne semblent pas bonnes pour les individus s’ils huent les raisons pour lesquelles nous mettons un genou.”

Écoutez le commentaire complet de Liverpool vs Burnley LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi à 12h30

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.