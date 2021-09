Mohamed Salah et Sadio Mane au-dessus de Robbie Fowler, Michael Owen, Luis Suarez et Fernando Torres comme les « meilleurs » attaquants de Liverpool à l’ère de la Premier League

in

Mohamed Salah et Sadio Mane ont été « les meilleurs » attaquants que Liverpool ait jamais eu en Premier League.

Fernando Torres, Luis Suarez, Michael Owen, Robbie Fowler étaient tous des attaquants incroyables pour les Reds, mais ils ne se comparent pas à leur paire de stars actuelle, a déclaré Tony Cascarino de talkSPORT.

Le bon début de saison de Salah s’est poursuivi alors qu’il marquait contre Crystal Palace lors de sa 150e apparition en championnat

Mane a établi un record de Premier League en devenant le premier joueur à marquer lors de neuf matches consécutifs contre la même équipe, avec un autre but contre les Eagles

Il n’y a certainement aucun doute sur l’impact que le duo africain de Liverpool a eu sur le club depuis sa signature pour Jurgen Klopp.

Mane a marqué son 100e but à Liverpool lors de sa victoire confortable contre Crystal Palace et une semaine avant cela, Salah a atteint le même nombre mais en Premier League avec une frappe contre Leeds.

Liverpool possède une liste légendaire d’anciens attaquants, dont les garçons locaux Fowler et Owen, les importations préférées des fans Torres et Suarez, et même l’icône du club Ian Rush qui a joué quatre saisons en Premier League vers la fin de sa légendaire carrière à Anfield.

Mais, avec Salah et Mane poursuivant leur superbe sortie pour le club du Merseyside, Cascarino a déclaré lors du Weekend Sports Breakfast : « Ce sont les meilleurs qu’ils aient eu. [in the Premier League].

“Sur les trois premiers que Liverpool a maintenant, avec Roberto Firmino, je dirais que deux des trois sont les meilleurs qu’ils aient eu. Je pense que Salah et Mane sont aussi bons que tout, et je pense que Salah est le numéro un.

Salah a remporté le soulier d’or à deux reprises

Mane a rejoint une liste d’icônes de Liverpool en atteignant 100 buts sous un maillot des Reds

«Je pense que Suarez était extraordinaire, probablement encore mieux que Torres à Liverpool. Je pense que Firmino a eu des périodes où il a été incroyable pour Liverpool.

“L’année dernière a été difficile pour lui, il n’a pas tout à fait joué ce dont les fans de Liverpool savent qu’il est capable.”

Un facteur clé dans les victoires de Liverpool en Premier League et en Ligue des champions a été leurs trois premiers qui se sont liés avec tant de succès pendant leur temps ensemble sous Jurgen Klopp.

Par rapport aux autres “trois premiers” que les Reds ont eus, Cascarino dit que le trio actuel ne peut pas être regardé au-delà.

“Je ne peux pas penser à un meilleur trois”, a ajouté l’hôte de talkSPORT.

«Je pense que Sturridge, Sterling et Suarez étaient incroyables, mais je pense que ces trois-là sont meilleurs au cours de la période où ils sont à Anfield.

“Ils prouveront qu’ils sont les trois meilleurs que Liverpool ait eu en Premier League.”

Salah étant récemment devenu le cinquième joueur le plus rapide de l’histoire à marquer 100 buts en Premier League, le point de Cascarino est extrêmement valable.

Non seulement cela, il a l’un des meilleurs ratios buts et passes décisives par rapport aux anciens Reds – en 209 matchs et comptant pour le club, il a enregistré 179 contributions de buts au total.

Avec les chiffres que Salah a atteints depuis 2017, seul Suarez a produit les chiffres avec lesquels on peut discuter.

Mais sans aucun doute, l’Egyptien a été un joueur crucial pour les Reds et ils espèrent désespérément l’attacher bientôt à un nouveau contrat.

Les meilleurs attaquants de Liverpool à l’ère de la Premier League

10. Ian Rush : 170 applications, 70 buts, 14 passes décisives – 84 contributions de buts au total (hors record d’avant 1992/93)

9. Daniel Sturridge : 160 applications, 68 buts, 26 passes décisives – 94 contributions totales aux objectifs

8. Fernando Torres : 142 applications, 81 buts, 20 passes décisives – 101 contributions aux buts au total

7. Dirk Kuyt : 285 applications, 71 buts, 40 passes décisives – 111 contributions totales aux buts

6. Luis Suárez : 133 applications, 82 buts, 47 passes décisives – 129 contributions totales aux buts

5. Sadio Crinière : 244 applications, 100 buts, 43 passes décisives – 143 contributions totales aux buts

4. Roberto Firmino : 295 applications, 88 buts, 69 passes décisives – 157 contributions totales aux buts

3. Mohamed Salah : 209 applications, 130 buts, 49 passes décisives – 179 contributions totales aux buts

2. Michael Owen : 297 applications, 158 buts, 50 passes décisives – 208 contributions aux buts au total

1. Robbie Fowler : 369 applications, 183 buts, 50 passes décisives – 233 contributions totales aux buts

