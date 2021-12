Mohamed Salah et Sadio Mane commencent la rencontre de la Ligue des champions – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT pour le choc du groupe B

Liverpool se rend en Italie pour son dernier affrontement de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’AC Milan.

L’équipe de Jurgen Klopp a déjà terminé le travail en terminant en tête du groupe B avec un match à jouer.

Deux des plus grands noms du football pourraient s’affronter au San Siro Betting Special – Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

Cependant, ils auront à cœur de terminer la campagne en beauté en remportant six victoires sur six.

Liverpool pourrait devenir la première équipe anglaise à enregistrer un record de 100% en phase de groupes d’une seule campagne en Ligue des champions (y compris les deuxièmes phases de groupes). Ils chercheront également à remporter six matchs consécutifs en Coupe d’Europe/UEFA Champions League pour la première fois de leur histoire.

L’AC Milan a encore tout à faire alors qu’il cherche à atteindre les 16 derniers de la compétition et cela signifie qu’il y a peu de chances que celui-ci soit un caoutchouc mort.

AC Milan vs Liverpool : Date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Ligue des champions aura lieu le mardi 7 décembre au stade San Siro de Milan.

Le coup d’envoi est prévu à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

L’équipe italienne sera à la recherche d’une victoire pour avoir les meilleures chances d’atteindre les huitièmes de finale.

Jurgen Klopp a donné un départ à Mo Salah AC Milan contre Liverpool: commentaire de talkSPORT

L’affrontement au San Siro sera diffusé en direct sur talkSPORT.

La couverture commencera à partir de 19 heures avec Adrian Durham lors de la présentation, tandis que les commentaires viendront de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Stuart Pearce.

La couverture de l’affrontement du Real Madrid avec l’Inter Milan sera diffusée sur talkSPORT 2.

AC Milan vs Liverpool : l’actualité de l’équipe

AC Milan : Maignan, Kalulu Kyatengwa, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Messias, Diaz, Krunic, Ibrahimovic.

Sous-titres : Tatarusanu, Bennacer, Touré, Florenzi, Maldini, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Jungdal.

Liverpool : Alisson, Williams, Konate, Phillips, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino, Salah, Origi, Mane.

Sous-titres : Fabinho, Keita, Gomez, Robertson, Matip, Dixon-Bonner, Kelleher, Alexander-Arnold, Bradley, Davies, Norris, Woltman.

Arbitre : Danny Makkelie

Ibrahimovic débute pour l’équipe italienne AC Milan vs Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

Stefano Pioli : « Les avoir déjà affrontés cette saison nous donne un peu plus d’informations et nous savons dans quoi nous nous engageons. On ne peut pas se passer de qualité ou d’intensité en Europe, ce doivent donc être les principales caractéristiques de notre performance de mardi.

« Liverpool a cette façon de faire immédiatement une passe verticale et de changer le rythme avec trois attaquants. Ils font partie des équipes qui peuvent viser à remporter la Ligue des champions cette saison.

«Nous voulions être dans cette position et maintenant nous ne pouvons qu’essayer de faire de notre mieux. Nous savons que Liverpool nous causera inévitablement des problèmes, mais les espaces peuvent aussi s’ouvrir, car ils ne sont certainement pas imbattables ou impénétrables en défense.

Jürgen Klopp : « Nous devons tourner, nous allons tourner. Nous devons tourner, c’est le titre.

« Le service médical me briserait si je jouais à nouveau du même côté, alors je vais apporter des changements.

« Vous ne pouvez gagner des choses qu’avec une équipe fantastique. Nous sommes satisfaits de l’effectif que nous avons.

« Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous connaissons nos rôles, notre football semble plus mature que par le passé.

« Les garçons ont de bonnes relations entre eux. Nous avons une bonne équipe.