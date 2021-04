Mohamed Salah et Sadio Mane ne sont “ pas des finisseurs naturels ”, selon l’ancien héros de Liverpool Michael Owen après le match nul de Newcastle

Michael Owen a bizarrement affirmé que le duo de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mane, n’était “ pas des finisseurs naturels ” après le match nul 1-1 des hommes de Jurgen Klopp avec Newcastle samedi.

Le but de Joe Willock dans le temps additionnel a annulé la frappe de Salah à la troisième minute pour réduire considérablement les chances des Reds d’atteindre les quatre premiers.

.

Salah est le premier joueur de Liverpool à marquer 20 buts pour les Reds en trois saisons différentes de Premier League

Liverpool a réussi 22 tirs au total contre les Magpies, bien que seuls neuf d’entre eux aient été cadrés.

Et l’un de ceux-ci était le brillant effort précoce de Salah, mais l’ancien héros d’Anfield Michael Owen reste loin d’être convaincu de Mane et des prouesses de but de l’ancien.

«C’est ça le problème: Mane, brillant joueur, marque beaucoup de buts. Salah, joueur incroyable aussi, marque beaucoup de buts », a déclaré Owen sur BT Sport.

«Mais ce ne sont pas des finisseurs naturels, ce ne sont pas des personnes à qui vous pouvez accrocher votre chapeau.

.

Willock a frappé tard pour assurer un point énorme à Newcastle dans sa bataille pour éviter la chute

«Ils ont marqué des buts régulièrement parce que Liverpool a, comme aujourd’hui, créé tellement d’occasions.

«Mais ils ont manqué, ou l’équipe a été jugée voulant une grande partie de la saison avec des occasions manquées.»

Dans la défense d’Owen, même Klopp a exprimé sa frustration face à ses ratés contre les Reds pour leurs points lamentables contre les six derniers de la Premier League.

Info

Leeds v Man United Stream: composition, heure du coup d’envoi, statistiques des matchs et comment regarder

chanceux

Traoré échappe au rouge pour s’être mis main à face alors que les esprits s’enflamment dans Wolves vs Burnley

‘BLAGUE’

“ Aucune compréhension du jeu ” – David Moyes et Jesse Lingard fument au VAR

s’inquiéter

Kylian Mbappe souffre d’une blessure avant le choc de la Ligue des champions de Man City

triste

Morrison avait tout le talent mais même une réunion critique avec Sir Alex ne pouvait le sauver

ORDONNÉ

Levy et Lewis “ ont conclu un accord avec quelqu’un ” pour devenir le nouveau patron des Spurs, dit Redknapp

“Dehors, les gens m’ont dit que contre les six derniers du tableau, nous avons obtenu au total cinq points, ou quelque chose du genre, ce qui n’est absolument pas correct, avec tout le respect”, a déclaré l’Allemand.

«Nous avons eu dans tous ces matchs, j’en suis presque sûr, beaucoup d’occasions et nous ne les avons pas utilisées, donc nous sommes là où nous en sommes.

«Maintenant, j’ai besoin de temps pour être frustré, j’ai besoin de temps pour être en colère et quand c’est fini, on recommence.

“Mais avec des résultats comme celui-ci, vous ne ferez pas de grands pas.”