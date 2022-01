Mohamed Salah et Sadio Mane semblaient avoir mis fin à la carrière de Jose Sa alors qu’il était à Porto

Si vous regardez dans le tableau de la Premier League dans la colonne des buts encaissés, vous serez peut-être surpris d’apprendre que seul Manchester City a laissé entrer moins que les 14 des Wolves.

Les loups ont longtemps été solides à l’arrière depuis leur retour dans l’élite, mais les choses devraient s’envenimer cette saison avec le départ du n°1 portugais Rui Patricio et du manager Nuno Espirito Santo.

Les loups ont perdu les figures de proue Nuno et Patricio au cours de l’été mais n’ont pas sauté un battement

Le nouveau patron Bruno Lage a le meilleur côté

Et une grande partie du mérite revient à son nouveau gardien

Cependant, avec le nouvel homme Bruno Lage à la barre et Jose Sa rejoignant la mêlée dans le but, les choses ne font que s’améliorer.

Sa a été la clé lorsque les Wolves ont remporté leur première victoire à Old Trafford en plus de 40 ans la dernière fois, refusant un coup franc tardif qui était destiné au fond des filets lorsqu’il a quitté la botte de son coéquipier portugais Bruno Fernandes.

Et avec l’arbitre sifflant quelques secondes plus tard, Sa a été assailli par des célébrations jubilatoires de la part de ses coéquipiers, qui savent peut-être à quel point leur nouveau gardien avait peu de chances de pouvoir encore appeler les collègues internationaux de Fernandes et de Cristiano Ronaldo.

Le joueur de 28 ans a réussi à repousser les superstars de Manchester United ce jour-là, mais il n’a pas toujours eu cette chance, prenant la ligne de front de Liverpool en 2018 avec ce qui ressemblait à des conséquences de fin de carrière.

Sa a été assailli par ses coéquipiers alors que son temps d’arrêt sur Fernandes a assuré les trois points

Mais tout n’a pas été facile car le plus gros match de la carrière de Sa à Porto s’est terminé par un désastre

Considéré comme l’avenir de Porto et du Portugal dans les buts, Sa a eu sa chance en 2017 de remplacer le légendaire Iker Casillas au niveau du club, et a pris le relais d’octobre à février.

Le tireur né à Braga a fait le sien malgré une erreur précoce contre Leipzig, et a commencé la nouvelle année avec de grands espoirs lorsque Liverpool s’est rendu à l’Estadio do Dragao pour son premier match à élimination directe en Ligue des champions en neuf ans.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le désastre frappe, avec un effort de Sadio Mane frappé directement sur le gardien, seulement pour qu’il le laisse se faufiler sous son corps à la 25e minute.

Mane a réussi un triplé dans la nuit mais deux des buts étaient des cadeaux de Sa

Et un effort de Salah à la Messi a laissé le gardien en morceaux sur le sol

Un Sa humilié avait besoin de se vider la tête pour le prochain match, mais n’a pas réussi à le faire

Sa était furieux contre lui-même, mais cette frustration s’est rapidement transformée en embarras lorsque Mohamed Salah a jonglé avec le ballon sur lui à la manière de Lionel Messi, avant de renverser un tir de Roberto Firmino sur le chemin de Mane pour une frappe facile.

D’autres buts de Mane et Firmino ont mis fin au match 5-0, mais ils ne savaient pas qu’ils seraient aussi bons que de mettre fin à la carrière d’un jeune et prometteur gardien au Portugal.

La prochaine étape était un match facile contre les ménés d’Estoril pour que Sa se redresse, mais ses cauchemars de Liverpool le hantaient clairement quand un coup franc d’Eduardo Teixeira de loin flottait au-dessus de sa tête et dans le coin le plus éloigné du filet pour un début mener.

Sa a réussi à laisser un coup franc à longue portée flotter au-dessus de lui

Les joueurs de Porto avaient clairement perdu confiance en leur gardien

Comme analogie avec ce qui arrivait à la carrière prometteuse de Sa, une section de la tribune à l’extérieur a commencé à s’effondrer derrière lui, les supporters de Porto filtrant sur le terrain à la mi-temps pour se mettre en sécurité, le match étant ensuite suspendu.

Alors que le stade Antonio Coimbra da Mota s’est effondré, la carrière de Sa s’est également effondrée, abandonnée pour Casillas le match suivant, il n’a jamais pu terminer le match d’Estoril ni rejouer pour Porto, mais a tout de même réussi à prendre un carton rouge sur le banc. dans une défaite 1-0.

Et comme une partie du stade s’est effondrée, la carrière de Sa s’est également effondrée, car il n’a plus jamais joué après le report de la mi-temps

Les fans ont filtré sur le terrain et Sa s’est dirigé vers les vestiaires pour la dernière fois en tant que titulaire

La légende du Real Madrid Casillas est intervenue et a assuré à Porto le titre de champion

Le manager Sergio Conceicao en avait assez vu et a réussi à transférer Sa en prêt à l’Olympiacos pour la saison suivante, où il a trouvé du réconfort auprès de Pedro Martins, l’homme qui lui a fait ses débuts seniors à Maritimo.

Avec deux titres de champion grec et plus d’expérience en Ligue des champions ajoutés à son curriculum vitae, Sa a été récupéré pour 6,6 millions de livres sterling par un homme bien conscient de son potentiel sous la forme de Lage, et jusqu’à présent, les choses ont été presque irréprochables.

Le jeu complet de Sa a été de la plus haute qualité

« Il est venu avec une grande responsabilité pour remplacer un gardien de but comme Patricio, mais je lui fais confiance », a déclaré Lage dans une récente interview.

« Je le connais depuis qu’il n’avait pas de barbe et était un visage de bébé à 16 ou 17 ans, et maintenant c’est un grand homme et peut être un meilleur gardien de but. »

Gary Neville de Sky Sports a nommé Sa comme sa signature de la saison avant même le match contre United, et il est facile de comprendre pourquoi, avec le pourcentage d’arrêts du gardien des Wolves de 85,3%, le meilleur de tous dans les «cinq grandes» ligues européennes.

Sa a eu beaucoup à célébrer depuis son retour sur la grande scène

Sa a même eu une certaine rédemption lorsqu’il a affronté Liverpool plus tôt dans la saison, réussissant à arrêter Salah et Mane, avant d’être brisé par un seul but de Divock Origi.

Mais quelle que soit la façon dont vous le coupez, le travail de retour est terminé pour Sa, et s’il peut continuer à remplacer Patricio dans le filet des Wolves en prenant son travail avec le Portugal, sa semaine de cauchemar en février 2018 sera à jamais un lointain souvenir.

