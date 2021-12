Mohamed Salah exclu du FIFPro World XI malgré la star de Liverpool malgré le sensationnel 2021 et marquant plus que les nominés Romelu Lukaku, Karim Benzema et Neymar

La star de Liverpool Mohamed Salah a été snobée de la liste restreinte pour une place dans le FIFPro World XI 2021, malgré sa forme époustouflante cette année.

Les nominés sont votés par des footballeurs professionnels, qui sont invités à nommer leurs trois meilleurs joueurs au monde de la saison précédente – et beaucoup ont été stupéfaits par l’omission de Salah.

Salah a été élu septième Ballon d’Or de cette année, mais n’a toujours pas pu figurer sur cette liste des meilleurs footballeurs de la saison dernière.

Alors que les coéquipiers de Liverpool Trent Alexander-Arnold et Alisson Becker ont été sélectionnés pour la deuxième année consécutive, Salah a incroyablement raté l’annonce lorsque la liste restreinte a été annoncée mardi.

Huit autres joueurs de Premier League ont été nommés dans la liste restreinte – qui pour la première fois en 17 ans a été réduite de 55 à 23 joueurs pour mieux ressembler à une équipe réelle – dont la superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo.

Chelsea est l’équipe anglaise la mieux représentée avec quatre joueurs, dont l’attaquant Romelu Lukaku.

Le gardien de but, trois défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants qui ont reçu le plus de votes à leur poste seront sélectionnés pour le World XI – qui sera annoncé lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards le 17 janvier.

La dernière place dans l’alignement sera attribuée au joueur de champ restant avec le plus grand nombre de votes suivant.

Le leader des Blues a été élu 12e au Ballon d’Or, cinq places en dessous de Salah

.

Ronaldo a continué à tirer dans les buts depuis son retour à Manchester United cet été

Mais Salah absent de la liste des huit attaquants qui ont reçu le plus de votes surprendra beaucoup, étant donné sa forme incroyable qui a vu l’Egyptien acclamé comme le meilleur joueur du monde actuel.

L’absence du double vainqueur du Soulier d’or de la Premier League de la liste des nominés est encore plus surprenante lorsqu’on compare son record de buts à trois des hommes qui l’ont fait.

L’attaquant de Liverpool a marqué 31 buts toutes compétitions confondues au cours de la saison 2020/21, tandis que Lukaku en a marqué un de moins avec 30 pour l’Inter Milan, champion de Serie A, avant son retour à Chelsea.

Karim Benzema a également marqué 30 buts pour le Real Madrid au cours de cette campagne, mais l’as brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, n’en a marqué que 17, ce qui soulève d’autres questions de la part de certains quant aux raisons pour lesquelles Salah a été snobé lors du vote.

Meilleurs buteurs 2020/21 – toutes compétitions

1. Robert Lewandowski : 39 matchs, 48 ​​buts

2. Kyliam Mbappé : 47 matchs, 42 buts

3. Erling Haaland : 41 matchs, 41 buts

4. Lionel Messi : 47 matchs, 38 buts

5. Cristiano Ronaldo : 44 matchs, 36 buts

8. Mohamed Salah : 51 matchs, 31 buts

11. Romelu Lukaku : 44 matchs, 30 buts

12. Karim Benzema : 46 matchs, 30 buts

67. Neymar : 31 matchs, 17 buts

Statistiques de l’année civile : meilleurs joueurs offensifs de 2021

1. Robert Lewandowski : 41 matchs, 53 buts, 6 passes décisives = 59 contributions de buts

2. Kylian Mbappe : 46 matchs, 34 buts, 18 passes décisives = 52 GC

3. Erling Haaland : 36 matchs, 35 buts, 14 passes décisives = 49 GC

4. Karim Benzema : 46 matchs, 35 buts, 12 passes décisives = 47 GC

5. Mohamed Salah, 48 matchs, 33 buts, 11 passes décisives = 44 GC

6. Lionel Messi : 38 matchs, 31 buts, 12 passes décisives = 44 GC

12. Cristiano Ronaldo : 44 matchs, 30 buts, 6 passes décisives = 36 GC

28. Romelu Lukaku : 38 matchs, 18 buts, 9 passes = 27 GC

95. Neymar : 29 matchs, 9 buts, 9 passes = 18 GC

Il n’y a aucun doute sur la forme de Salah cette campagne – seul Robert Lewandowski (29 buts et trois passes décisives) a jusqu’à présent plus de buts que la star de Liverpool (21 buts et neuf passes décisives) en 2021/22, avec Salah plus prolifique que Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Cela signifie qu’il sera sûrement sélectionné pour la programmation de l’année prochaine, mais cela n’empêchera pas les fans de se demander pourquoi son nom manque pour le prix 2021.

Salah est l’un des joueurs les plus en forme du football mondial, mais n’a pas été choisi par ses collègues pros

La liste des finalistes du FIFAPro World XI masculin:

Gardiens de but : Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain), Edouard Mendy (Chelsea)

Défenseurs : David Alaba (Bayern Munich/Real Madrid), Jordi Alba (Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (Sao Paulo/Barcelone), Leonardo Bonucci (Juventus), Ruben Dias (Manchester City)

Milieu de terrain : Sergio Busquets (Barcelone), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelone), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kante (Chelsea)

En avant : Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Inter Milan/Chelsea), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelone/Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)

