Mohamed Salah fait pression sur Liverpool pour qu’il résolve le problème du contrat et admet que les intérêts de transfert de Barcelone « me rendent heureux »

Mohamed Salah a fait pression sur Liverpool pour qu’il résolve sa situation contractuelle alors qu’il commente les informations le liant à un déménagement à Barcelone.

L’attaquant superstar entame les 18 derniers mois de son contrat à Anfield et serait heureux de rester.

Salah a 144 buts depuis qu’il a rejoint Liverpool

Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela, d’autres problèmes doivent être résolus avant qu’un nouvel accord puisse être conclu.

« Je l’ai dit plusieurs fois, si la décision m’appartient, je veux rester à Liverpool », a déclaré Salah.

«Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème.

« Il n’y a pas de problème mais nous devons parvenir à un accord pour le contrat. C’est à eux.

Salah s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à Liverpool

«Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu’il est prêt à tout pour que vous restiez, mais la décision elle-même n’est pas basée uniquement sur ces questions financières.

« Il y a des choses comme l’ambition de l’équipe et de l’entraîneur et ce qu’il veut faire avec l’équipe et les joueurs qu’il veut. Ce sont tous des points importants lors de la prise de décision.

Salah a été brillant pour Liverpool et peut prétendre être l’un des meilleurs joueurs du football mondial en ce moment.

Depuis qu’il a rejoint le club de Premier League, il a marqué 144 buts en seulement 223 matchs et remporté la Premier League et la Ligue des champions.

Des rapports en Espagne affirment que le nouveau patron de Barcelone, Xavi, souhaite le signer pour le club, malgré leur situation financière désastreuse.

Les demandes de contrat de Salah s’élèvent à 400 000 £ par semaine

Le joueur de 29 ans a évoqué les rumeurs en s’adressant à la chaîne égyptienne MBC Masr TV.

Salah a déclaré: « J’ai lu ce qui a été dit sur l’intérêt de Xavi à me signer.

« C’est quelque chose qui me rend heureux qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l’avenir.

« Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde. »

