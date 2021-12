Mohamed Salah, Harry Kane, Ederson et Trent Alexander-Arnold parmi ceux qui ouvrent la voie pour les buts, la distance parcourue, les occasions créées, les minutes jouées et plus

Des buts de Mohamed Salah aux passes décisives de Trent Alexander-Arnold et aux draps propres d’Ederson, les statistiques sont un élément essentiel du football de Premier League.

La saison 2021/22 a déjà vu 470 buts s’envoler à l’approche du Nouvel An et les clubs de haut niveau anglais ne semblent pas ralentir.

Mo Salah, Harry Kane et Ederson ouvrent tous la voie dans différents domaines

La saison dernière, le capitaine anglais Harry Kane a remporté les deux meilleurs buteurs et fourni le plus de passes décisives après une incroyable campagne individuelle à Tottenham.

Cependant, un mélange de forme physique et de forme a vu les normes de l’attaquant chuter ces derniers mois et il n’a pas terminé 2021 presque aussi fort qu’il l’a commencé.

Ederson, cependant, est sur la bonne voie pour faire un triple tour de Golden Glove après avoir dominé les buts de Manchester City toute l’année.

Mais qui sont aussi quelques-uns des héros les plus méconnus qui n’ont pas fait la une des journaux mais ont toujours été présents dans leurs équipes.

Dans cet esprit, voici la ventilation la plus complète dont vous avez besoin alors que talkSPORT.com revient sur la Premier League en 2021 en revue…

Statistiques correctes au samedi 25 décembre 2021.

Implications de but

Pas surprenant que Salah soit de loin en tête des charts après l’année civile incroyablement cohérente de la superstar de Liverpool en 2021.

Cependant, le plus impressionnant est peut-être Michail Antonio de West Ham, qui a réussi plus de buts que Kane et Bruno Fernandes cette année.

Les statistiques prouvent également à quel point Mason Mount a fait ses preuves dans l’attaque de Chelsea en 2021 et de même, Raphinha pour Leeds.

.

Antonio a du mal devant le but en ce moment, mais la star de West Ham a été si constante tout au long de 2021

La plupart des engagements de but en Premier League en 2021

Mohamed Salah : 35

Michel Antonio : 22

Harry Kane : 21

Fils Heung-min: 21

Bruno Fernandes : 21

Raphinha : 20

Ilkay Gundogan : 19

Jamie Vardy : 19

Gabriel Jésus : 19

Monture maçon : 18

Sadio Crinière : 18

Phil Foden : 18

Meilleurs buteurs

Salah a finalement terminé un but derrière Kane dans la course Golden Boot 2020/21 mais contrairement à l’attaquant des Spurs, il a commencé cette campagne en feu.

L’Egyptien a déjà cinq buts d’avance dans la course au titre cette saison et a marqué huit buts de plus que Kane en Premier League en 2021.

Le coéquipier de Salah à Liverpool, Diogo Jota, a passé les trois premiers mois de l’année blessé, mais ses 10 jusqu’à présent ce trimestre l’ont aidé à se classer quatrième.

.

Les joueurs de Liverpool célèbrent le but merveilleux de Mohamed Salah contre Man City

Meilleurs buteurs de Premier League en 2021

Mohamed Salah : 24

Harry Kane : 16

Ilkay Gundogan : 14

Diogo Jota : 14

Michel Antonio : 13

Fils Heung-min : 13

Bruno Fernandes : 13

Jamie Vardy : 13

Ollie Watkins : 13

Kelechi Iheanacho : 13

Aides

Un doublé de Liverpool alors que Salah est finalement battu au classement par son propre coéquipier Alexander-Arnold.

L’international anglais a connu des montagnes russes en 2021 avec une blessure et un manque à l’Euro 2020, mais son record de passes décisives est plus constant que jamais.

Les quatre passes décisives de Paul Pogba en un seul match lors de la première journée de la saison l’ont aidé à partager la troisième place avec Gabriel Jesus.

.

Trent Alexander-Arnold a fait un début de saison remarquable

La plupart des passes décisives en Premier League en 2021

Trent Alexander-Arnold : 13

Mohamed Salah : 11

Gabriel Jésus : 10

Paul Pogba : 10

Michel Antonio : 9

Fils Heung-min : 8

Bruno Fernandes : 8

Raphinha : 8

Riyad Mahrez : 8

Pascal Gross : 8

Des draps propres

Encore une fois, aucune surprise ici, car Ederson a remporté le Golden Glove la saison dernière et Man City a concédé le moins de buts cette saison.

Edouard Mendy de Chelsea et le gardien de Liverpool Alisson complètent le top trois, mais Aaron Ramsdale termine l’année à une impressionnante cinquième place.

La star d’Arsenal a gardé cinq de ses 13 draps propres pour Sheffield United de janvier à mai dernier malgré la fin de Blade en bas.

GETTY

Ramsdale a été une révélation pour les Gunners

La plupart des draps propres de Premier League en 2021

Ederson : 22

Edouard Mendy : 18 ans

Alisson : 15

Robert Sanchez : 14

Aaron Ramsdale : 13

Hugo Lloris : 13

Emi Martinez : 12

Vicente Guaita : 11

Jordan Pickford : 10

Lukasz Fabianksi : 9

David de Géa : 9

Minutes jouées

Les gardiens dominent naturellement cette entrée en raison d’un manque de rotation dans leur position, Emiliano Martinez s’avérant particulièrement influent pour Aston Villa.

Mais c’est aussi une marque de combien Villa s’est appuyée sur ses joueurs seniors, avec Ezri Konsa, John McGinn et Tyrone Mings tous dans le top 11.

Fait intéressant, le talisman de Liverpool Salah est le seul joueur de champ du top six de la Premier League inclus.

.

Mings, Martinez et Konsa ont été presque toujours présents pour Villa en 2021

Le plus de minutes jouées en Premier League 2021

Emi Martinez : 3600

Stuart Dallas : 3587

Conor Coady : 3571

Ezri Konsa : 3559

Ederson : 3510

Thomas Soucek : 3408

John McGinn : 3548

Tyrone Ming : 3458

Mohamed Salah : 3423

Kasper Schmeichel : 3420

Hugo Lloris : 3420

Chances créées

Alexander-Arnold a terminé l’année en tant que roi assistant de la Premier League et c’est peut-être compréhensible compte tenu du nombre d’occasions qu’il a créées.

La paire unie Bruno Fernandes et Luke Shaw a créé 172 opportunités en 2021 tandis que Raphinha a créé autant d’occasions que Masoun Mount.

Le milieu de terrain de Brighton, Pascal Gross, peut également se considérer comme un meneur de jeu plus influent que Salah et Kevin de Bruyne cette année.

.

Shaw et Fernandes ont tous deux fait partie de l’équipe PFA la saison dernière

La plupart des chances de Premier League créées en 2021

Trent Alexander Arnold : 105

Bruno Fernandes : 93

Luke Shaw : 79

Raphinha : 75

Monture maçon : 75

Fils Heung-min: 73

Pascal Gross : 72

Mohamed Salah : 68

Kévin de Bruyne : 65

Youri Tielemans : 65

Tire sur la cible

Après son merveilleux but contre Newcastle, Alexander-Arnold a plaisanté en disant qu’il avait attendu cinq ans pour frapper une balle comme ça.

Et les statistiques le confirment alors que l’arrière droit de Liverpool n’a réussi à obtenir que 19 de ses 64 tirs cadrés en Premier League.

Pourtant, Nathan Redmond de Southampton et le speedster des Wolves Adama Traoré ont été les plus gaspilleurs devant le but avec moins de 26% de leurs tirs touchant la cible.

. ou concédants de licence

Adama Traoré a réussi 40 tirs non cadrés en Premier League en 2021

Pires pourcentages de tirs cadrés (minimum 50) en Premier League 2021

Nom : tir/tirs sur la cible/pourcentage

Nathan Redmond : 52/ 13/ 25 %

Adama Traoré : 54/ 14/ 25,9%

Ruben Neves : 60/16/26,7 %

John McGinn : 50/ 14/ 28%

David McGoldrick : 51/15/29,4 %

Trent Alexander-Arnold : 64/19/ 29,7 %

Neal Maupay : 65/20/ 30,8 %

Bertrand Traoré : 52/16/ 30,8 %

Dit Benrahma : 58/ 18/ 31%

Bukayo Saka : 70/ 22/ 31,4 %

Cartons jaunes

Le milieu de terrain d’Aston Villa McGinn était parmi les joueurs qui ont joué le plus de minutes cette année en Premier League et il a récolté 12 cartons pour ses problèmes.

Pourtant, l’Écossais n’a jamais montré de rouge – contrairement à Harry Maguire, qui a reçu deux de ses 11 cartons jaunes lors d’une défaite 4-1 contre Watford le mois dernier.

Le coéquipier de McGinn’s Villa, Douglas Luiz, est également inclus, tandis que Man United et Burnley ont chacun deux représentants également.

Maguire a été expulsé lors d’une défaite 4-1 contre Watford après deux cartons jaunes

La plupart des cartons jaunes de Premier League en 2021

John McGinn : 12

Conor Gallagher : 11

Ruben Neves : 11

Harry Maguire : 11

Luke Shaw : 10

Bernardo Silva : 9

James Tarkowski : 9

Douglas Luiz : 9

Yves Bissouma : 9

Ashley Westwood : 9

Fautes concédées

Thomas Soucek et Wilfired Ndidi sont deux maîtres de la faute professionnelle ayant commis un total de 127 fautes entre eux.

Pourtant, aucun des deux n’est sur la liste pour la plupart des cartons jaunes – contrairement à Conor Gallagher, qui a reçu 11 des 55 fautes qu’il a commises cette année.

Cela signifie que l’attaquant de Crystal Palace – qui a commencé l’année en prêt à West Brom – a été averti toutes les cinq fautes qu’il commettait.

GETTY

Gallagher a été un habitué de la feuille de match et du carnet de l’arbitre en 2021

La plupart des fautes en Premier League concédées en 2021

Thomas Soucek : 64

Wilfried Ndidi : 63

Kalvin Phillips : 56

Douglas Luiz : 56

Conor Gallagher : 55

Sadio Crinière : 55

Thiago : 53

Pierre-Emile Hojbjerg : 52

John McGinn : 51

Rodri : 51