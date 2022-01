Mohamed Salah insiste sur le fait qu’il ne « demande pas de trucs fous » au milieu de l’incertitude croissante des contrats et insiste sur le fait que les choses sont entre les mains du club, la star de Liverpool révèle ses ambitions de remporter le Ballon d’Or

Mohamed Salah a réitéré que la balle est dans le camp de Liverpool pour son nouveau contrat.

Les fidèles d’Anfield s’inquiètent de la situation de leur meilleure star, dont le contrat doit expirer en juin 2023.

Dans l’état actuel des choses, Liverpool perdra l’un de ses meilleurs joueurs de tous les temps pour absolument rien à la fin de la saison prochaine

L’impasse signalée entre le club et le joueur gronderait depuis l’été, cependant, Salah a insisté à plusieurs reprises sur son souhait de rester.

Il a également été suggéré que Liverpool devrait rompre sa structure salariale pour persuader Salah – qui voudrait 400 000 £ par semaine – de signer un nouvel accord.

Cependant, le joueur de 29 ans insiste sur le fait que sa demande d’augmentation de salaire n’est pas farfelue.

« Je veux rester, mais ce n’est pas entre mes mains », a-t-il déclaré à GQ. « C’est entre leurs mains. Ils savent ce que je veux. Je ne demande pas des trucs fous.

Salah gagnerait 200 000 £ par semaine, ce qui fait de lui le deuxième revenu le plus élevé de Liverpool derrière Virgil van Dijk

Il a ajouté : « Je suis ici depuis ma cinquième année maintenant. Je connais très bien le club. J’aime les fans. Les fans m’aiment. Mais avec l’administration, ils ont [been] a raconté la situation. C’est entre leurs mains.

Ces mots de Salah ne feront que frustrer davantage les fans de Liverpool qu’un nouveau contrat n’a pas été signé et l’ancien Red Glen Johnson ne peut pas croire que les choses aient été autorisées à traîner autant.

Johnson a déclaré à talkSPORT.com: « Je sais que Mo aime le club, je ne pense pas qu’il veuille partir et je ne pense pas que le club veuille qu’il parte.

Les fans sont de plus en plus frustrés par le propriétaire des Reds, John Henry, concernant un manque perçu de dépenses et l’avenir de Salah n’étant pas résolu

« Ce n’est pas un accord difficile à conclure, n’est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu’est le hold-up.

« Du point de vue commercial, vous ne pouvez pas laisser un joueur comme celui-là sortir gratuitement. Je ne peux pas croire qu’ils l’aient laissé aller aussi loin.

« Même s’ils voulaient se débarrasser de lui, ce que je ne pense pas qu’ils fassent, ils devraient le vendre. Combien cela coûterait-il d’acheter Mo Salah à trois ans de son contrat ? Vous paieriez environ 100 millions de livres sterling.

« Je pense que c’est fou. »

Salah est le meilleur buteur de la Premier League sur 16 cette saison

Salah a joué un rôle clé en aidant Liverpool à atteindre le sommet, remportant la Premier League en 2019/20 et la Ligue des champions la saison précédente.

Il remporte également les récompenses individuelles, remportant le prix du joueur de l’année des joueurs PFA et deux bottes d’or de Premier League. Mais il vise l’ultime prix individuel du Ballon d’Or, qui lui a jusqu’ici échappé.

En voulant gagner le Ballon d’Or, Salah a déclaré : « Si vous me demandiez si c’était une motivation pour moi d’être ici ? Ouais, bien sûr. Je ne peux pas vraiment mentir et dire honnêtement ‘Je n’y ai pas pensé.’

« Non, j’y pense. Je veux être le meilleur joueur du monde. Mais j’aurai une belle vie même si je ne gagne pas [the Ballon d’Or]. Ma vie va bien, tout va bien.

