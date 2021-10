L’effort solo fascinant de Mohamed Salah contre Watford n’a laissé aucun doute sur une grande partie du monde du football : la star de Liverpool est actuellement le meilleur joueur du monde.

Dans un moment qui sera rejoué dans les décennies à venir, l’Egyptien a marqué l’un des plus grands buts de Premier League lors de la victoire 5-0 des Reds à Watford.

.

Salah est en feu cette saison

.

Vicarage Road a été témoin d’un autre moment de magie Salah

Les paris ont peut-être été suspendus sur le but de la saison après sa merveilleuse frappe contre Manchester City, mais il aurait peut-être dépassé le score lors du tout prochain match des Reds.

Salah a produit un moment de magie similaire à Vicarage Road, dansant autour de nombreux joueurs aux orteils scintillants, les laissant pour morts avant de se recroqueviller dans le coin le plus éloigné.

Et pour le patron des Reds Klopp, il ne peut y avoir aucun argument quant à la place de l’attaquant parmi les meilleurs joueurs du football.

Klopp a déclaré à BT Sport: « Top. Allez, on le voit tous, qui est mieux que lui en ce moment ? C’est clair, il y a toujours cette discussion et toutes ces sortes de choses.

.

Salah a dansé à travers la défense de Watford

.

Watford ne pouvait pas s’approcher de lui

« Mais nous n’avons pas à parler de ce que [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi a fait pour le football mondial ou combien de temps ils étaient vraiment dominants.

« Pour le moment, je pense qu’il est clair qu’il n’y a personne de meilleur que lui. Comment ça se passe, ce n’est pas seulement depuis hier, il est dans cette forme depuis un moment.

« Il est assez jeune pour garder la forme un peu plus longtemps. »

Le but a fait ronronner l’ancien attaquant anglais Dean Ashton sur talkSPORT.

.

Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps

Ashton convient que personne n’est meilleur que Salah en ce moment et pense que la frappe était là-haut avec les meilleurs efforts de Messi.

Il a déclaré: «Nous étions étourdis pendant environ dix minutes après ce but de Salah. C’est pourquoi nous aimons le football. C’est pourquoi nous voyageons et voulons faire partie du football, pour des moments comme ça.

« Il y aura des enfants qui regarderont ça et qui voudront devenir footballeurs à cause de moments comme celui-là, d’un brillant individuel où cela vous laisse le sentiment : ‘Comment quelqu’un peut-il faire ça ?’

« C’était comme The Matrix, comme tout le monde était au ralenti et il bougeait toujours en temps réel, avec un contrôle total et personne ne savait quoi faire. C’était envoûtant !

.

Faites ces deux buts merveilleux en autant de matchs

«Nous en avons parlé avant le match qu’il n’y a sans doute personne en meilleure forme dans le monde, et il n’y en a pas.

« Quand Lionel Messi marque un but comme celui-là, c’est partout pendant des semaines et des semaines – ce but de Mo Salah contre Watford en Premier League devrait l’être aussi.

« C’est égal aux buts que Messi a marqués, et Salah le fait ici pour que nous puissions regarder et nous divertir.

« Il devrait être loué et cet objectif devrait être montré dans le monde entier, en raison de sa qualité. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.