Mohamed Salah là-haut avec Kenny Dalglish et « dans le mix » pour le Ballon d’Or alors que le héros de Liverpool bat le record avec un doublé en Ligue des champions pour continuer à marquer des buts

Mohamed Salah a été comparé à Kenny Dalglish et salué comme « le meilleur du monde » après avoir battu un nouveau record de Liverpool.

Il est difficile de prétendre qu’il y a quelqu’un de mieux que Salah en ce moment, car il a marqué lors de son neuvième match consécutif pour le club lors de leur victoire en phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.

Salah a marqué en neuf matchs consécutifs pour Liverpool

Aucun autre joueur de Liverpool n’a connu un parcours aussi remarquable, son doublé en Espagne aidant les champions d’Espagne 3-2.

L’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino – et fan d’enfance de Liverpool – a fait l’éloge de Salah et l’a comparé à une icône des Reds.

S’exprimant sur talkSPORT Breakfast, Cascarino a déclaré: « Je soutiens Liverpool et j’ai toujours dit que le roi Kenny [is the best]. Ils parlent toujours du joueur européen de l’année et je dis que quiconque dépasse King Kenny sera un sacré joueur.

« Maintenant, j’ai l’impression que c’est le super King Mo qui est arrivé parce que même être mis aux côtés de ce calibre de joueur est une déclaration en soi.

Le doublé de Salah a aidé Liverpool à battre l’Atletico

« Kenny était là-haut avec les légendes de tous les temps du football de division 1 en Angleterre. »

Le joueur de 29 ans a déjà inscrit 12 buts en 11 matchs cette saison et a une chance de remporter le Ballon d’Or, selon la légende de Liverpool Didi Hamann.

Le héros d’Istanbul de 2005 a déclaré à talkSPORT : « Il n’y a aucun doute là-dessus. Vous voyez ses buts contre City, celui contre Watford était encore meilleur. Il a marqué dans neuf matchs consécutifs maintenant.

«Il est comparé à Liverpool à John Aldridge, Michael Owen, Robbie Fowler, Fernando Torres et d’autres. Il se compare à eux et obtient des chiffres identiques ou meilleurs que ces gars-là et c’est un joueur large. Il n’est même pas un avant-centre.

« Ses statistiques et ses chiffres depuis qu’il a rejoint le club sont absolument ridicules.

«Je sais que Lewandowski a battu le record de Muller de 41 buts la saison dernière, dans sa forme actuelle, vous devez dire qu’il est le meilleur.

Salah a déjà 12 buts cette saison

« A-t-il fait assez pour remporter le Ballon d’Or ? D’autres personnes doivent décider, mais il est certainement dans le mix.

L’animateur de talkSPORT Jason Cundy était d’accord pour dire que Salah est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment.

Après de superbes buts en solo contre Man City et Watford, l’ancien défenseur de Chelsea a de nouveau été impressionné par le but que l’attaquant égyptien a marqué contre l’Atletico Madrid, affirmant qu’il avait encore beaucoup à faire.

«C’est une équipe brillante. Ils déplacent le ballon si rapidement », a déclaré Cundy sur The Sports Bar.

« Le but que Salah a marqué, si vous regardez ce qu’il avait à faire, il a dû faire beaucoup. Il est sur ce côté droit et la croix est légèrement surchargée et il a dû la ramasser sur la signature.

«D’accord, il a un 1-v-1 et coupe à l’intérieur, mais une fois qu’il danse sur le bord de la boîte, vous dites ne le laissez pas monter sur son pied gauche.

« Au bord de la boîte, il le perce, il a un peu de chance, mais c’est le joueur qu’il est en ce moment. Il est l’un des meilleurs que vous puissiez trouver en ce moment.

« Quand vous êtes si bon, vous trouvez parfois que vous obtenez ces petits coups de chance. »

Salah est le meilleur joueur du football mondial en ce moment

Selon certaines informations, Salah est en négociations contractuelles avec Liverpool pour une prolongation de son contrat actuel.

Il rapporte 200 000 £ par semaine et n’est même pas le joueur le mieux payé d’Anfield, sans parler de la Premier League.

Et l’ancienne star de la Premier League, Gabby Agbonlahor, pense que Salah mérite d’être le joueur le mieux payé de la ligue.

L’ancien capitaine d’Aston Villa a déclaré à Breakfast : « Si je suis Mo Salah maintenant, je veux 1 £ de plus que le joueur le mieux payé de la Premier League.

« Si vous ne me le donnez pas, alors j’irai quelque part qui le fera. Je suis si important pour Liverpool en ce moment, sans moi dans cette équipe, Liverpool n’a aucune chance de gagner la Premier League ou la Ligue des champions.

Mo Salah veut 400 000 £ par semaine pour rester à Liverpool

«Mo Salah est si bon et si important pour Liverpool qu’il mérite d’être payé ce qu’il veut être payé.

«Mo Salah est si important, c’est le meilleur joueur du monde, je ne sais pas comment les gens peuvent mettre Lewandowski dans la même catégorie.

«Salah le fait dans la plus grande ligue du monde, la ligue la plus difficile au monde, beaucoup plus difficile que la ligue allemande, et je veux être payé exactement ce que je mérite.

« Si Ronaldo gagne 500 000 £ par semaine, je veux 501 000 £ par semaine, car je suis très important pour l’équipe.

Il a ajouté: « Il mérite d’être le joueur le mieux payé de la Premier League. »

