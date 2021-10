Mohamed Salah “le plus proche de Lionel Messi que nous ayons vu” et salué comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps alors que la star de Liverpool brille à nouveau contre Man City

Mohamed Salah a été comparé à Lionel Messi après que la superstar de Liverpool a réalisé une performance de classe mondiale lors du tirage au sort avec Man City.

Salah était à son meilleur puisqu’il a fourni une passe décisive avant de marquer lors de son septième match consécutif de la saison.

Salah a inscrit son 101e but en Premier League ce week-end

Ce n’était pas assez bon pour le vainqueur car Kevin De Bruyne a égalisé à neuf minutes de la fin, mais le patron des Reds, Jurgen Klopp, a estimé que c’était une manière appropriée de marquer la mort de Roger Hunt, le meilleur buteur de tous les temps du club, décédé mardi.

“Le deuxième but, seuls les meilleurs joueurs du monde marquent des buts comme celui-ci”, a déclaré Klopp.

« La première touche, le premier défi qu’il remporte puis le mettre sur son pied droit et terminer la situation était absolument exceptionnel.

Klopp s’extasie sur les talents de Salah après le match

“Ce club n’oublie jamais ces choses, donc les gens parleront de cet objectif pendant longtemps et dans 50 ou 60 ans, ils se souviendront de cet objectif.”

L’animateur de talkSPORT Jamie O’Hara était d’accord sur la qualité de Salah et pense qu’il est le plus proche de Messi que nous ayons vu.

“C’est le meilleur joueur du monde, pour moi, si vous regardez un joueur qui joue au sommet de ses pouvoirs”, a déclaré O’Hara à Breakfast.

Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps

«Je ne peux regarder personne et dire qu’ils font mieux que Mo Salah. Non seulement il le fait en Premier League, qui est la meilleure ligue du monde, mais il le fait dans les grands matchs.

“Cette performance contre Man City était exceptionnelle. L’éclat individuel, surtout pour son objectif.

«Il a utilisé son rythme et ses compétences pour le but de Mane, mais son but était exceptionnel. Il a utilisé tous ses attributs en un instant. La force, les pieds rapides, le rythme, la puissance et la finition avec son pied le plus faible ont montré à quel point il était bon.

“C’est une grande déclaration… Je pense qu’il est la chose la plus proche de Lionel Messi que nous ayons vue, sans être Lionel Messi.

“Depuis l’âge d’or de Messi, si vous regardez un autre joueur qui s’est rapproché d’un joueur comme Messi, je dirais Mo Salah.”

Salah a apprécié son but contre City – et tout le monde aussi

Le but contre City était son 101e en Premier League et O’Hara pense qu’il devrait être dans la conversation pour l’un des meilleurs que la ligue ait jamais vu.

Il a ajouté: “Je ne dis pas qu’il est près de Messi, car il est sur une autre planète, mais quand nous avons regardé Messi, il a fait des choses contre des joueurs de classe mondiale et les a rendus idiots.

«Mo Salah le fait maintenant. Il ne le fait pas contre Norwich ou Burnley.

« Il le fait dans des matchs massifs contre des joueurs de classe mondiale. Est-il assez apprécié pour ce qu’il fait en ce moment ? Je ne pense pas qu’il le soit.

«Quand nous parlons de joueurs de la Premier League et des grands de la Premier League, il n’est jamais mentionné.

“Si vous regardez les records qu’il a battus, il doit être dans la conversation pour l’un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps.”

