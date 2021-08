Mohamed Salah Liverpool est le deuxième meilleur joueur de tous les temps, selon un fan, qui place l’Égyptien au-dessus de Steven Gerrard dans le classement, mais Kenny Dalglish est le GOAT

Mohamed Salah doit être considéré comme l’un des plus grands joueurs de Liverpool.

C’est selon le fan des Reds Paul, qui place même le «roi égyptien» AU-DESSUS de Steven Gerrard dans le classement.

Salah a fait de grandes choses au cours de ses quatre années à Liverpool

Mais Salah a-t-il fait plus à Anfield que Gerrard ?

L’attaquant a été incroyable depuis qu’il a rejoint les Reds en 2017, ayant été un contributeur clé pour les aider à remporter la Ligue des champions et la Premier League.

Il possède également des statistiques exceptionnelles avec son club. Il a marqué 126 buts en 204 apparitions avec Liverpool.

On se souvient très bien de Gerrard dans le Merseyside. La façon dont il a presque à lui seul entraîné une équipe de Liverpool avec de nombreuses limitations à la gloire européenne et de la FA Cup en 2005 et 2006 respectivement fait de lui le plus grand joueur du club aux yeux de beaucoup.

Mais pas selon Paul, qui a Salah sur Gerrard. Mais la légende du club Kenny Dalglish est toujours en tête des charts.

Dalglish a remporté six titres de champion, quatre Coupes de la Ligue, trois Coupes d’Europe et une FA Cup en tant que joueur de Liverpool

“Dans les rangs des joueurs de Liverpool, Salah est là-haut”, a déclaré Paul à Kick Off. «Je suis un fervent fan de King Kenny – Stevie G, Torres, Michael Owen, Salah est là-haut dans cette entreprise.

“Pour le fait qu’il ait remporté la Premier League et d’autres choses, je pense qu’il doit probablement dépasser Stevie G, ce qui me fait vraiment mal de le dire.

« Mais j’ai vu Kenny Dalglish gagner tellement de choses. Il sera toujours mon n°1.

Salah a été le meilleur joueur de Liverpool la saison dernière et a connu un excellent début de saison avec un but et deux passes décisives lors de sa victoire 3-0 à Norwich.

Salah est à deux buts de 100 buts en Premier League

La prochaine étape pour Salah and co est un affrontement en Premier League contre Burnley samedi midi, un match que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT.

Le patron de Burnley, Sean Dyche, qui a soutenu Liverpool dans sa jeunesse, ne va pas tout à fait aux mêmes extrêmes que Paul, mais admet que Salah est un “top, top player”.

“Je ne suis pas vraiment assis là et ne classe pas les joueurs, je sais qu’ils sont vraiment bons, y compris lui”, a déclaré Dyche aux médias.

“Au cours de mes années en Premier League, il y a eu tellement de meilleurs joueurs dans tous les domaines du terrain, il s’est certainement avéré être l’un d’entre eux.”

Paul s’attendra à de grandes choses cependant!