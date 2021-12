Mohamed Salah manque le premier penalty en quatre ans alors que Leicester se venge de la défaite de la Coupe Carabao contre le gaspillage de Liverpool

Mohamed Salah n’a raté que son deuxième penalty en Premier League alors qu’une équipe de Liverpool gaspilleuse a été punie contre Leicester, s’inclinant 1-0 au King Power Stadium.

La belle frappe d’Ademola Lookman en seconde période s’est avérée être tout ce qui séparait les deux équipes alors que les fantastiques Foxes gardaient résolument à l’écart l’attaque étoilée de Liverpool.

Lookman a marqué trois minutes seulement après son entrée en jeu

Salah a raté un penalty pour la première fois depuis octobre 2017

Cependant, les Reds se sont rendus coupables d’avoir manqué de leur sang-froid habituel devant le but, Salah ayant un penalty précoce sauvé par Kasper Schmeichel. L’Egyptien s’est dirigé contre la barre au rebond.

Schemeichel a également produit un brillant arrêt du bout du doigt pour nier Salah plus tard en première mi-temps et a également nié Virgil van Dijk plus tard.

Sadio Mane a réussi à faire passer le ballon devant Schmeichel mais a skié son effort lorsqu’il a glissé au but peu de temps avant que Lookman n’ouvre l’impasse.

Cette victoire sera une belle punition pour les hommes de Brendan Rodgers, qui ont été battus par Liverpool aux tirs au but lors de la Coupe Carabao plus tôt en décembre.

Comme Salah, Mane n’avait pas non plus ses bottes de tir

Les accessoires doivent aller à Schmeichel, qui a réalisé un certain nombre de meilleurs arrêts, notamment en refusant à Salah de 12 mètres

La victoire a insufflé une nouvelle vie aux Foxes alors qu’ils se hissaient à la neuvième place et à cinq points du top six après un mois de décembre difficile qui les avait vus remporter un seul de leurs six matchs précédents et abandonner la Ligue Europa.

Ils avaient encore besoin de Kasper Schmeichel à son meilleur et le gardien de but – qui n’a gardé que sa deuxième cage inviolée depuis la première journée – a veillé à ce qu’ils restent dans le match en première mi-temps.

Jordan Henderson avait déjà repris la volée avant que le déplacement inutile de Wilfred Ndidi sur Salah dans la surface ne donne à l’attaquant la possibilité d’un premier match à la 16e minute.

Salah n’avait raté que deux penaltys au cours de sa carrière à Liverpool, mais Schmeichel en a marqué trois lorsqu’il s’est jeté à sa droite pour arrêter un mauvais tir au but.

L’international égyptien a ensuite hoché la tête d’un ballon en boucle sur la barre avant que Leicester ne dégage. C’était le premier penalty manqué de Liverpool en Premier League depuis octobre 2017, lorsque Salah n’avait pas réussi à marquer contre Huddersfield.

Le faible effort de Salah a été repoussé par Schmeichel

L’Egyptien n’a ensuite pas réussi à transformer le rebond avec Schemeichel au sol

Les Reds sont restés dans l’ascendant, cependant, et Schmeichel devait être vigilant pour empêcher le centre d’Alex Oxlade-Chamberlain après que Henderson n’a tout simplement pas réussi à se connecter.

Leicester avait réussi à contenir ses visiteurs mais continuait de s’appuyer sur Schmeichel, l’international danois repoussant brillamment Salah après 32 minutes suite à la confusion de Ndidi et Luke Thomas.

Cela a maintenu Leicester au niveau et ils ont rappelé à Liverpool leur propre menace lorsque Jamie Vardy, auparavant silencieux, a forcé Joel Matip à bloquer après le joli film de Timothy Castagne.

Cela a fait monter les enchères pour les Foxes et Liverpool a perdu le degré de contrôle dont ils avaient bénéficié pendant la majeure partie du match.

Malgré cela, Henderson a sifflé une frappe juste avant la pause et la volée arrachée de Diogo Jota est tombée large alors qu’ils poussaient pour un premier match.

Jurgen Klopp se demandera comment son équipe a réussi à perdre ça

La seconde mi-temps a commencé à peu près comme la première, avec Liverpool campé au bord de la zone de Leicester mais incapable de briser sa résistance obstinée.

Les Foxes restaient cependant dangereux à la pause, et seule une excellente interception de Kostas Tsimikas empêchait Vardy d’atteindre le centre de Kiernan Dewsbury-Hall.

Mais les Reds étaient toujours en tête et Mane aurait finalement dû les tirer en avant lorsqu’il s’est accroché à la passe en profondeur de Jota.

Il avait Castagne pour compagnie, mais il lui restait encore Schmeichel à battre et pourtant hissé au-dessus de la barre.

Schmeichel était un colosse dans le but de Leicester mais Liverpool manquait vraiment de sang-froid

Cela s’est avéré crucial alors que l’ancien ailier d’Everton Lookman a attrapé le vainqueur en 59 minutes – 178 secondes après avoir quitté le banc.

L’attaquant avait remplacé Hamza Choudhury et il s’est associé à Dewsbury-Hall pour échapper au défi de Matip et percer Alisson à 12 mètres.

Liverpool a poussé pour un nivellement tardif qui n’est jamais venu alors que Jota a dirigé un corner large avec neuf minutes à jouer tandis que Schmeichel a empêché Virgil Van Dijk au premier poteau.

Une soirée mémorable pour Leicester, de retour sur la voie de la victoire