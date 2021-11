Mohamed Salah marque le 16e but de la campagne alors que Liverpool martèle Arsenal dans la masterclass d’Anfield pour mettre fin à la série de huit matchs sans défaite des Gunners en Premier League

La série de huit matches sans défaite d’Arsenal en Premier League a pris fin brutalement alors que Liverpool a produit une masterclass pour démanteler ses adversaires 4-0 à Anfield.

Les buts de Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah et Takumi Minamino ont scellé une victoire méritée pour les hommes de Jurgen Klopp, qui sont passés en deuxième position avec la victoire.

GETTY

Mane a frappé en première mi-temps pour donner aux hôtes une avance méritée

GETTY

La finition de Jota était sublime en seconde période

GETTY

Salah a également obtenu son but habituel

Klopp et Mikel Arteta ont tous deux brandi des cartons jaunes pour une altercation furieuse en première mi-temps, mais c’est le patron de Liverpool qui s’est imposé avec une victoire impressionnante contre l’une des équipes en forme de la ligue.

Après une demi-heure d’ouverture relativement calme, l’affrontement a pris vie après une dispute sur la ligne de touche entre Jurgen Klopp et Mikel Arteta.

Le patron des Gunners était apparemment livide après qu’un lourd défi de Sadio Mane soit resté impuni et que les deux patrons doivent être séparés par le quatrième officiel.

Quelques secondes plus tard, Mohamed Salah a gonflé ses lignes à bout portant alors qu’il effectuait un faible effort directement dans la direction d’Aaron Ramsdale.

GETTY

Ce fut une rencontre enflammée à Anfield et Klopp et Arteta ont été réservés

Le gardien en forme a ensuite nié les hôtes quelques instants plus tard, sauvant brillamment la frappe féroce de Trent Alexander-Arnold.

La pression s’est ensuite manifestée peu avant la mi-temps alors que Mane rentrait chez lui après une livraison précise du coup franc de l’arrière droit pour faire éclater Anfield.

Nuno Tavares a ensuite offert une seconde aux Reds avec une erreur flagrante.

L’arrière gauche d’Arsenal, sélectionné avant Kieran Tierney pour le choc, a passé le ballon directement à Diogo Jota qui a calmement dépassé Takehiro Tomiyasu avant d’échapper à Ramsdale et de rentrer chez lui.

Liverpool a inscrit son troisième but à 17 minutes de la fin lorsque Mane s’est échappé sur la gauche pour centrer pour Mohamed Salah pour ramener à la maison son 16e de la saison.

Klopp a remplacé Alex Oxlade-Chamberlain et Jota par Henderson et Takumi Minamino et ce dernier a marqué avec sa première touche, tapant à la maison le centre bas d’Alexander-Arnold au deuxième poteau.

C’était une grande confrontation avec la réalité pour Arsenal, dont la série de dix matches sans défaite toutes compétitions confondues a été interrompue.

La performance de Liverpool a démontré qu’ils ne devaient pas être oubliés dans la course au titre.

Une défaite 3-2 contre West Ham avant la trêve internationale était un échec, mais les sextuples champions d’Europe seront dans la bonne direction pour le titre s’ils jouent comme ils l’ont fait à Anfield pour le reste de la saison.