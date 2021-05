Mohamed Salah ne quittera pas Liverpool cet été, estime l’ancien joueur, qui compare la situation à celle où Arsenal a tenté de signer Luis Suarez

Les fans de Liverpool seront inquiets à l’idée que Mohamed Salah quitte le club cet été, mais l’ancien joueur Jose Enrique les a exhortés à ne pas avoir une telle peur.

La saison a été difficile pour les Reds, qui non seulement échouent à conserver leur titre de Premier League, mais ont du mal à même finir dans le top quatre.

.

Salah aurait suscité l’intérêt du Real Madrid et du Bayern Munich

Un certain nombre de joueurs ont pris une mauvaise forme au cours de la campagne mouvementée à l’exception de Salah, qui a été la lumière brillante des Reds.

L’attaquant égyptien a inscrit 29 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 20 en Premier League et pousse Harry Kane de Tottenham pour le prix Golden Boot.

Cependant, il y a une incertitude sur l’avenir de Salah à Anfield, le joueur flirtant avec l’idée de quitter le club ces derniers mois.

Mais Enrique ne peut pas voir cela se produire cet été car il pense que Salah aimerait rester, mais si la pression venait à se faire, Liverpool refuserait de vendre, un peu comme la position qu’ils ont prise quand Arsenal a tenté de signer Luis Suarez en 2013.

.

Arsenal a tenté de signer Suarez pour les frais comiques de 40 millions de livres sterling et une livre supplémentaire à l’été 2013, mais Liverpool a tenu bon

“Salah a encore deux ans sur son contrat”, a déclaré Enrique talkSPORT.com «En tant qu’agent, je suis dans ce monde et parfois les footballeurs peuvent croire que si l’équipe n’est pas en Ligue des champions, ils peuvent partir.

«Vous pouvez partir si le club veut vous vendre. Je me souviens que Luis Suarez voulait aller à Arsenal et le club a dit non.

«Je ne sais pas si Salah veut partir, je ne sais pas. Mais qui va payer énormément d’argent pour un jeune de 29 ans [Salah turns 29 in June]?

«Je ne pense pas qu’il partira, j’espère qu’ils renouvelleront son contrat parce qu’il le mérite. L’équipe ne va pas bien, mais il marque toujours, marque et marque. Si nous entrons dans le top quatre, ce sera à cause de lui.

«Mais il y a le côté argent des choses. Combien veut-il? Combien le club peut-il lui payer? Si nous jouons en Ligue des champions la saison prochaine, je ne pense pas que ce sera un problème.

action

Jose rejoint talkSPORT, Coutinho à Everton, le coup de Ten Hag des Spurs, Fury vs Joshua mort

INFORMER

L’as de Leicester joue mieux que les stars des Spurs, de Liverpool et de West Ham en 2021

Voyage

Les jours à l’extérieur sont de retour: jusqu’à 500 fans en visite devraient être autorisés pour les deux derniers matchs du PL

dos?

Chelsea prépare une offre pour l’ancienne star avec Haaland hors de portée – mais l’Inter veut 100 millions de livres sterling

ATTENTION

Arteta “ sera limogé s’il n’apprend pas ” avec la légende déconcertée par le rôle de Martinelli

influence

Solskjaer révèle ce qu’il a dit à Cavani pour le convaincre de rester à Man United

trophée

Man United a “ déjà gagné ” l’UEL alors qu’Arsenal et Villarreal “ ne peuvent pas arrêter le mastodonte ”

pression

Arteta a appelé “ faux Pep ” alors que le fan d’Arsenal veut que son patron soit limogé et remplacé par Wenger

«Je ne pense pas qu’il y va. Même si nous n’obtenons pas la Ligue des champions, je ne pense pas qu’il ira nulle part.

Alors que Salah a connu une bonne saison individuellement, ses coéquipiers Sadio Mane et Roberto Firmino ont eu du mal ce trimestre.

Et Enrique pense que le moment est venu pour Liverpool de trouver un nouveau n ° 9 au milieu des luttes de Firmino.

Enrique a ajouté: «Nous avons vraiment besoin d’un n ° 9, ce grand nom qui a déjà fait ses preuves et qui va concourir pour ce poste.

GETTY

Firmino n’a que six buts en 43 apparitions qu’il a fait pour Liverpool cette saison

«J’adore Firmino, c’est une légende du club, mais maintenant ce qu’il fait ne suffit pas en termes de lutte pour les titres.

«Pour qu’il se réveille un peu, nous avons besoin de quelqu’un qui puisse réellement rivaliser avec lui. Ce serait ma priorité numéro un cet été.

Jose Enrique s’est entretenu avec Coffee Friend, l’un des principaux détaillants de machines à café et à café des pays baltes et nouvel acteur du marché du café au Royaume-Uni, au sujet de ses habitudes en matière de café.