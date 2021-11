Mohamed Salah nommé joueur de Premier League du mois d’octobre

11/12/2021 à 19:21 CET

La Premier League a livré Mohamed salah le prix du meilleur joueur du mois d’octobre. La star égyptienne a remporté le « joueur du mois » après marquant cinq buts et donnant quatre passes décisives en quatre matchs de la Ligue anglaise.

Les autres candidats au POTM étaient Ben Chilwell, Maxwell Cornet, Phil Foden, Tino Livramento, Aaron Ramsdale, Declan Rice et Youri Tielemans. Cependant, personne n’a éclipsé Salah lors de ce début de championnat. Après onze journées du Premier ministre, l’attaquant des ‘Rouges’ Il est en tête du classement des buteurs avec 10 buts et mène également le classement des assistants maximum, avec 7 passes de but.

Le ‘Pharaon’ a atteint le sommet de sa performance dans la petite main contre Manchester United. Avec son triplé, il a battu Didier Drogba en tant que meilleur buteur africain de l’histoire du Premier ministre, avec 106 buts. De plus, Salah est devenu le premier joueur à marquer trois buts à Old Trafford depuis que la Ligue anglaise s’appelait la Premier League.

Les fans choisissent le gagnant en votant via le portail EA Sports. Le POTM est également livré en LaLiga Santander, Serie A, Ligue 1, Bundesliga et Eredivisie.